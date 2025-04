«El reto debe ser duplicar el PIB industrial en los próximos 20 años»

Cree que el teletrabajo ha venido para quedarse. Por lo menos en el sector de la ingeniería industrial. Pero Carlos Arce, presidente de Arram Consultores, ... no ve que sea una amenaza para el desarrollo de Extremadura.

–¿Puede suponer una mayor fuga de talento de nuestra región?

–No lo creo. Es verdad que el teletrabajo permite a las empresas de fuera contratar personas en Extremadura, pero también a nosotros contratar fuera. ¿Es una amenaza para las extremeñas? Puede serlo para aquellas que no se hayan adaptado a los cambios culturales.

–¿Cómo se pueden hacer atractivas las empresas de la región?

–Las empresas extremeñas tienen que competir, como todas. Extremadura tiene una calidad de vida muy alta, una baja conflictividad laboral y, en la mayoría de los casos, un buen ambiente de trabajo. Si perseveramos en esos puntos resultará atractivo venir aquí. Si hablamos solo de ingeniería, tenemos que mentalizarnos de que hoy no vale solo con un sueldo: al profesional tenemos que darle formación, desarrollo profesional y flexibilidad en el trabajo para que su vida familiar y profesional sean compatibles. En Extremadura, durante muchos años hemos parado dos o tres horas para comer. Eso ha cambiado. Las empresas debemos adaptarnos a los cambios culturales para atraer gente que hoy tiene una calidad de vida más baja fuera de nuestro entorno y que ven en el teletrabajo y en Extremadura una oportunidad.

–¿Por qué es tan importante la formación en su sector?

– Antes, cuando salíamos de la universidad habíamos terminado nuestra formación; hoy, la formación es permanente. Las cosas van a tal velocidad que necesitas un reciclaje constante. Una de las grandes amenazas que tenemos es la falta de personal cualificado. Estamos en un proceso de crecimiento y reconversión en el que el reto es cómo unir la experiencia con la digitalización y el uso y la aplicación de las nuevas tecnologías. Los que llevamos ya muchos años no estamos acostumbrados a aplicar el software o las últimas tendencias. Quienes lo conocen, lo dominan o les cuesta menos trabajo familiarizarse con ello son los jóvenes. Tienen una gran oportunidad, pero falta que piensen que tienen posibilidades aquí. Se nos va el talento fuera de la región y tenemos que luchar y crear las condiciones para que ellos vean oportunidades aquí y se desarrollen en nuestra tierra.

Formación

–¿Está adaptada la formación que se da en las carreras a las necesidades de las empresas?

–Este curso, la Escuela de Ingenierías Industriales pidió a las empresas que informáramos sobre qué materias deberían incorporar dentro de su programa. Me parece que esa iniciativa de aproximarse a nuestras necesidades es lo que debe hacer la universidad, porque tiene que estar predispuesta a que se formen sus formadores: aquellos que llevan 35 años haciendo lo mismo, hoy están obsoletos. Si seguimos empeñados en hacer las cosas como se han hecho siempre, nos estrellaremos contra la pared. Las empresas también hemos estado durante muchos años de espaldas a la universidad, pero no puede ser que un chaval que sale de la universidad recién titulado se incorpore a la empresa y tenga que estar un año formándose para que luego empiece a rendir. Esa formación se debe recibir en la universidad. Al final lo que necesitamos es gente formada.

–¿Qué más necesita la región?

–Que los extremeños nos creamos que lo que hacemos puede competir fuera para salir fuera y competir. En este sentido, el principal déficit que tenemos son las infraestructuras. Necesitamos un tren de mercancías, porque llevar nuestros contenedores a Sevilla o a Sines o a Valencia nos cuestan entre 700 y 1.200 euros más. Infraestructuras que nos unan con estos puertos permitirá que nuestros productos salgan en condiciones competitivas. Además, esas líneas de ferrocarril deben tener frío porque la industria agroalimentaria puede generar todavía muchos más alimentos y otro de nuestros objetivos tiene que ser competir también en los mercados internacionales. Igualmente, es incomprensible que no haya autovía de Badajoz hasta Valencia o hasta Sevilla ni que tampoco la haya para unir las dos capitales de la región. Carreteras y ferrocarril son imprescindibles para que se muevan las mercancías, pero también los servicios y las personas. Si perseguimos que grandes compañías vengan a Extremadura hay que facilitar que las personas lleguen aquí en avión. Es necesario un aeródromo en Cáceres y unas frecuencias de vuelo razonables con Madrid, con Barcelona o con Lisboa. Por último, necesitamos suelo industrial bien dotado. Tenemos tres grandes polígonos –Navalmoral de la Mata, Mérida y Badajoz– en los que se va a cubrir gran parte del espacio disponible si se ejecutan los proyectos que están en marcha. El desarrollo de ese suelo industrial lleva cuatro o cinco años y las empresas quieren rapidez a la hora de obtener la autorización administrativa. Ese es uno de los grandes retos de la administración.

–¿Qué retos se debe marcar Extremadura de cara al futuro?

–Yo plantearía el reto de duplicar el PIB industrial de Extremadura en los próximos 20 años. En estos momentos, el 25% del PIB extremeño, en términos absolutos, depende de la administración. Eso es una lacra. Debería crecer el PIB industrial y para lograrlo tienen que venir empresas de grandes dimensiones, porque con el crecimiento orgánico de las nuestras tardaríamos siglos en converger. En los últimos diez años, gracias a las ayudas de la Unión Europea, hemos avanzado pero no lo suficiente. Ahora, los fondos Next Generation van a traer del orden de 10.800 millones de euros. Eso es una gran oportunidad, porque es una inversión que Extremadura nunca ha tenido, que no podemos desaprovechar.

–¿Falta en la región espíritu emprendedor?

–Sí. Creo que estamos educando a nuestros hijos en la complacencia, la falta de esfuerzo... A nosotros nos educaron en el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio... El modelo que tenemos es la administración y no tenemos que ser todos funcionarios. Si nuestro sueño es trabajar en la administración, Extremadura seguirá estando aletargada y acomodada.