Estas son las restricciones en las procesiones de la Semana Santa extremeña

Lo que dice el SES

Aunque el uso de mascarillas en exteriores actualmente no es obligatorio (salvo en ciertas ocasiones), debido a la proximidad de las personas que participan en los pasos, se recomienda su uso sobre todo a los que van bajo los mismos. La Dirección General de Salud Pública recomienda cambiar la mascarilla siempre que esté húmeda o hayan trascurrido varias horas de uso.

Al mismo tiempo, señala Sanidad que para «maximizar» la ventilación bajo los pasos, se recomienda evitar cubrirlos con faldones u otros elementos, así como tener despejadas en su totalidad las parihuelas, respiraderos…

Igualmente se insiste en evitar intercambiar el lugar ocupado por el costalero/a o portador/a con otra persona. Es decir, cada persona debe ocupar siempre el mismo lugar.

Se recomienda igualmente no fumar, beber o comer, salvo que se guarde la distancia de seguridad. En caso de hacerlo, no compartir bebidas, alimentos, etc. Por último, Salud Pública aboga por no compartir objetos tales como horquillas, faroles, báculos, cruces, cirios… Se debe realizar una limpieza y desinfección tras su uso.