Restricciones por la covid: Estas son las recomendaciones por la covid en Extremadura para la Navidad

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 24 de diciembre 2021 | Actualizado 27/12/2021 09:31h. Comenta Compartir

La Navidad ya está aquí y por segundo año consecutivo los extremeños celebrarán estas fiestas condicionados por la pandemia del coronavirus. La covid-19 continúa afectando a la vida de la población, que ahora se enfrenta a una sexta ola que está marcando récord de contagios diarios.

Sin embargo, estas fechas navideñas llegan con una importante diferencia en relación a las navidades pasadas: la vacuna. El proceso de vacunación ha permitido que durante estas navidades no se hayan puesto en marcha las restricciones que condicionaron las reuniones y fiestas del año pasado.

La única medida que hay que tener en cuenta para este año es que el uso de la mascarilla en exteriores vuelve a ser obligatorio a partir de este viernes día 24 de diciembre con independencia de que se puedan guardar o no los 1,5 metros de distancia de seguridad. Aunque habrá excepciones, como la de la práctica de deportes, estar en espacios naturales o en lugares solo compartidos con núcleos de conviventes.

Hay que recordar que se mantiene vigente la obligación de que todos los mayores de seis años tienen que llevar puesta la mascarilla también en espacios cerrados.

Además, no se puede fumar en la calle ni en las terrazas de los bares cuando no se respete la distancia interpersonal.

Sin embargo, no hay limitaciones a la movilidad ni toques de queda nocturnos ni tope de personas que pueden participar en reuniones sociales.

José María Vergeles, consejero de Sanidad, ha indicado que Extremadura se encuentra en el nivel 2 (medio), según el nuevo semáforo covid, porque a pesar de que los contagios y la incidencia están en la alerta máxima, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI están en terminos de circulación controlada. «Por ello, deben lanzar recomendaciones y no prohibiciones», ha dicho.

El virus continúa presente y la incidencia de casos sigue al alza, por lo que el responsable de la Sanidad ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y, aunque no se imponen nuevas restricciones, sí ha lanzado varios consejos para tratar de contener en la medida de lo posible los contagios. Repasamos los principales.

Regla de las seis 'M'

Vergeles ha recordado la importancia de cumplir con la regla de las seis 'M' (mascarilla, lavado de manos, metro y medio de distancia de seguridad, maximizar ventilación, minimizar contactos y mantenerse en casa si es positivo o contacto estrecho).

Indicaciones Mascarilla Es obligatoria para mayores de seis años siempre que se esté en espacios cerrados y si al aire libre no se puede cumplir la distancia interpersonal de metro y medio. También tiene que usarse en reuniones familiares.

Metros Hay que mantener la distancia física interpersonal de al menos un metro y medio.

Manos El lavado de manos tiene que ser frecuente, preferiblemente con agua y jabón.

Menos contactos Hay que evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible e intentar minimizar los contactos y a poder ser en grupos burbuja.

Más ventilación Hay que priorizar las actividades al aire libre y seguir ventilando los espacios cerrados.

Me quedo en casa No se podrá salir a la calle si tiene síntomas o ha sido diagnosticado de covid, así como si está esperando un resultado o ha sido contacto estrecho de un caso.

Priorizar espacios al aire libre

Se aconseja apostar por los espacios abiertos a los espacios cerrados, ventilar los lugares de interior aunque haga frío y no comprometer la distancia interpersonal. «Si se puede hacer las cosas en el exterior mejor. También es aconsejable que los eventos duren menos. Se debe estar atentos a la ventilación cruzada, aunque comprometa la climatización», ha destacado Vergeles.

Mesas de no más de diez personas

Se recomienda que las mesas no sean de más de diez personas y de cara a Nochebuena y Navidad, que los núcleos de conviviente que se reúnan sean los menos posibles. «Los antígenos sirven para conocer si en ese momento somos positivos o no, pero no nos da un pasaporte para no cumplir las reglas y recomendaciones», ha señalado el consejero.

Posponer eventos de riesgo

Sanidad ha recomendado a los ayuntamientos extremeños posponer o suspender las actividades que puedan suponer un peligro de infecciones.. La Consejería de Sanidad ha pedido a los ayuntamientos extremeños, a través de una carta enviada a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), que «evalúen el riesgo» que tienen las actividades que han programado para estas Navidades con el objetivo de «minimizar el impacto» que puedan conllevar.

Portugal Restricciones en el país vecino

El Gobierno de Portugal ha decidido adelantar al 25 de diciembre las restricciones previstas para Año Nuevo, como el teletrabajo obligatorio, el cierre de bares y discotecas, o la presentación de una prueba negativa para poder acceder a hoteles, eventos deportivos y lugares de ocio, como cine y teatros.

El llamado periodo de «contención de contactos» había sido anunciado en noviembre de cara a la entrada del nuevo año, en vistas del probable aumento de casos que se producirían en las fiestas de Navidad. Sin embargo, el primer ministro, António Costa, ha anunciado este martes que se adelanta debido a la situación epidemiológica actual.

«Además de más mascarillas, más vacunación, más control de fronteras, fomentaremos el teletrabajo, más limitaciones en los contactos, una semana más de contención y más apoyos para familias y empresas», ha enumerado Costa.

De cara a las celebraciones de Año Nuevo, será necesario presentar una prueba negativa de coronavirus para poder acceder a cualquiera de los actos y fiestas que tengan lugar, estará prohibida las reuniones de más de diez personas en la vía pública, en la que tampoco estará permitido consumir bebidas alcohólicas.