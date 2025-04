Encuentran restos óseos en las obras de la plaza de España de Don Benito

Trabajadores de las obras de la plaza de España de Don Benito encontraron este jueves restos óseos durante los trabajos de movimiento de tierras en ... la remodelación de este enclave iniciada el pasado mes de julio. Según ha podido saber HOY, el hallazgo se produjo unos metros por delante de la fachada de la iglesia de Santiago mientras se abría una zanja de una profundidad importante para la instalación de unos tubos de saneamiento. Una tarea que se estaba realizando en presencia del arqueólogo contratado para esta actuación que fue el que detectó la presencia de los restos en un estrato de tierra.

En ese momento se dio aviso a la Junta de Extremadura, que envió al lugar personal para establecer las directrices a seguir en la obra. En principio se paralizan los trabajos únicamente en esa zona. «Lo positivo es que no se ha paralizado el resto de la obra, que continúa con normalidad tal y como han determinado tanto la Junta como el arqueólogo», explica Enrique Talavera, concejal de Desarrollo Urbano. Si bien se ha establecido un perímetro de seguridad para que la maquinaria pesada no trabaje en el entorno de esta zanja.

A partir de ahora se realizará una retirada de estratos por medios manuales y después se procederá a identificar y documentar el tipo de restos. Los primeros indicios parecen indicar que no se trata de enterramientos al uso, sino de un osario donde se hubieran depositado restos, aunque su procedencia puede ser diversa. No obstante, situada en pleno centro del casco urbano, se sabe de la existencia de esta plaza desde el siglo XVI, aunque con otro diseño urbanístico. En 1841 fue transformada en paseo público y fue remodelada por última vez en 1965. Por otra parte, cabe recordar que hasta finales del siglo XIX no se instauró la prohibición de enterrar en el entorno de las iglesias y que Extremadura sufrió en ese siglo varias epidemias de cólera, una de ellas que afectó especialmente a Don Benito en el año 1856.

«Pueden ser simplemente unos osarios que recogían un conjunto de restos», argumenta Enrique Talavera, que entiende que inicialmente responde más a esa tipología, «pero no podemos hacer especulaciones, conforme vayan avanzando los trabajos manuales se determinará con más precisión el tipo de restos y si es un enterramiento, su procedencia y datación». La Junta determinará ahora los pasos a seguir, si bien, la lluvia ha provocado que los restos vuelvan a estar de nuevo cubiertos a la espera de empezar a trabajar sobre el lugar a partir de la semana que viene.

Seguimiento arqueológico

Antes del inicio de las obras, Patrimonio estableció que debía realizarse un seguimiento arqueológico durante esta fase de movimiento de tierras que debía ser realizado por un arqueólogo que esta semana se había sumado de manera más continúa a las obras debido a que habían comenzado trabajos más importantes con maquinaria pesada. Previamente, también se habían documentado todas las infraestructuras que se encuentran soterradas, aunque se desconocía la presencia de algunas de ellas que pueden afectar a distintos servicios en el entorno de la obra. «Es por este motivo que los trabajos se están realizando a un ritmo delicado para no afectar a estos servicios», expone Talavera.

Una cautela que se extiende también a los posibles hallazgos como el que se ha realizado este jueves. «Un movimiento de tierra en este sitio de Don Benito debe realizarse con mucha cautela y con un ritmo adecuado porque hay que excavar con cuidado de cara a que aparezcan otro tipos de restos; los primeros interesados en que el ritmo de obra sea mayor somos nosotros, pero un hallazgo de este tipo nos da la razón en el sentido de que hay que ser muy cautos con todo este movimiento de tierras en el entorno del Bien de Interés Cultural que es la iglesia de Santiago», argumenta el edil, que añade que era previsible que aparecieran restos, aunque esperan que esto no tenga una repercusión directa en la obra.

Mientras se analiza la importancia de este primer hallazgo, «la obra no se paraliza, simplemente no se trabajará en ese sitio muy puntual donde han aparecido los restos, por lo que podemos seguir trabajando en otros puntos de la obra que no se ven afectados». Asimismo, tampoco se descartan que puedan aparecer otros restos en las próximas semanas mientras dure esta fase de la reforma de la plaza de España.