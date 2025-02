«El reto es comunicar bien, y además que elevemos nuestra autoestima»

Juan Antonio González Gracia (Puebla de la Calzada, 1978) es desde ayer el nuevo portavoz de la Junta de Extremadura. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, pasa así a formar parte del gobierno regional tras una trayectoria en la que ... ha sido alcalde de su localidad, diputado provincial y autonómico y portavoz del PSOE extremeño.

–¿Con qué ánimo llega a este nuevo cargo?

–Llego responsabilizado, porque creo que es un momento muy importante en la historia de Extremadura. Estamos en una pandemia que lo ha trastocado todo, pero ha hecho que vayan a venir unos fondos extraordinarios. Creo que la región tiene una oportunidad como nunca la ha tenido. Durante cuarenta años de democracia nos hemos estado preparando y ha llegado el momento de Extremadura. Tenemos que estar a la altura.

–¿Cómo y cuándo le comunicó el presidente su designación?

–El martes pasado. Ya habíamos tenido alguna conversación después del congreso regional del PSOE. Pero el martes me llamó y me preguntó si estaba animado y tenía fuerzas. Yo le dije que, como siempre he estado, estaba a su disposición. Guillermo Fernández Vara confió en mí cuando tenía 28 años, siendo alcalde de Puebla de la Calzada, y me llevó en su ejecutiva regional como secretario de política municipal. Y yo le estoy muy agradecido, siempre ha confiado en mí.

–Siempre ha estado en primera línea, pero ¿qué supone ahora entrar en el gobierno?

–Es una experiencia nueva que creo que da una visión totalmente diferente. Pero personalmente es un agradecimiento a la Junta de Extremadura. Cuando me fui a estudiar fuera de la región, con 18 años, en 1996 hubo un cambio de Gobierno y congelaron una serie de becas. Yo solicité la del Ministerio de Educación. Había entrado Aznar y suspendieron las becas. Pero por otro lado había pedido una beca de la Junta de Extremadura, que gobernaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y esa sí me la aceptaron. Así que con este nuevo cargo quiero devolver con mi trabajo el esfuerzo que la Junta está haciendo.

–¿Gracias a esa beca pudo estudiar en Granada?

–No, fundamentalmente fue gracias a mis padres. Pero aquella beca fue una inyección de orgullo impresionante. Tanto es así, que colgué en mi cuarto en Granada, con 18 años, una bandera extremeña inmensa y todos los compañeros que venían se asustaban. Me sentí emocionado y orgulloso de ser extremeño. Creo que es un concepto que deberíamos tener muy presente, la autoestima del pueblo extremeño. Es fundamental para que nos creamos que somos dueños de nuestro destino. Si es así, esa oportunidad histórica que tenemos ahora no la vamos a desaprovechar. Hace poco fui a un foro en el que estaba de ponente el hijo de Ricardo Leal, de Cristian Lay. Hablaba cómo desde Jerez de los Caballeros habían sido capaces de montar una empresa con centenares de trabajadores, y que después de haberse preparado y formado en las mejores universidades del mundo había apostado por vivir en Jerez de los Caballeros. Desde aquí se pueden hacer grandes cosas, porque tenemos una tierra y una gente maravillosa.

Apostar por la comunicación

–¿Las necesidades de gestión de los fondos europeos hacen necesario un consejero dedicado en exclusiva a la portavocía (explicación ofrecida por Fernández Vara para el relevo de Isabel Gil Rosiña)?

–El presidente lo ha explicado bien. Quiere que cada consejería que va a recibir fondos europeos, que son todas, se centren en eso, porque la tramitación no va a ser fácil. Por otra parte, hay un consejero sin cartera que seré yo, que tendré la relación con los medios y comunicaré esa gestión. Es su decisión y viéndola de esa manera tiene su lógica.

–En el tramo final de la legislatura ¿es más importante comunicar bien?

–Queda un año y medio para las elecciones. Pero no queremos llegar como los malos estudiantes, pegándonos la pechada la última noche. Creo que la Junta va a hacer muchas cosas a lo largo del curso, que son cuatro años. Ha tenido un reto que ningún gobierno de la región ha tenido, y es encontrarse a la peor pandemia en cien años. Por tanto, no solo es llegar a la última etapa comunicando bien, sino que comuniquemos todo lo que hemos hecho en todo este tiempo, que creo que ha sido fantástico. Por ejemplo, la vacunación. Hemos sido de las comunidades donde más gente se ha vacunado, y eso habla muy bien de esta población. Ese es el reto, comunicar pero además que elevemos nuestra autoestima. Que no nos creamos menos que nadie, porque estamos en una disposición muy buena de afrontar el futuro.