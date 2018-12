Cómo resolver los problemas de Extremadura La región deberá valorar, cuando se vayan a aprobar los nuevos Presupuestos del Estado, si en los mismos aparecen las partidas para acometer las obras que se vienen demandando. En caso negativo, sus diputados de Madrid deberán rechazarlos JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ-HABA Doctor Ingeniero Agrónomo Jueves, 13 diciembre 2018, 00:24

En Extremadura, como en cualquiera de las restantes autonomías de nuestro país, existen problemas, algunos con más años que Matusalén. Los intentos por resolverlos, casi siempre, han resultado fallidos, al menos en nuestra región. Y la pregunta que uno se formula, sin más, es: ¿Por qué será?

La solución que desde estas páginas proponemos es la siguiente: ¿Cuántos diputados tienen los extremeños en las Cortes Generales? Diez, seis correspondientes a la provincia de Badajoz y cuatro a la de Cáceres. Esta cifra, que puede resultar pequeña, puede dar mucho juego en la actualidad parlamentaria, en donde las diferencias hacia una postura u otra, son reducidas. Y fíjese que no nos referimos a este o aquel gobierno pues, a la hora de la verdad, lo que han hecho por Extremadura todos puede resumirse con dos palabras: casi nada.

Ante la situación relatada, creemos que es hora de poner en marcha una nueva forma de proceder. Peor que hasta ahora, creo que no nos va a ir. Porque ya me dirán ustedes qué han conseguido los extremeños con los gobiernos de Rodríguez Ibarra, de Monago o de Fernández Vara. Excepto en el caso del primero, en donde se consiguieron algunas inversiones de interés, como las realizadas en carreteras, con el resto lo conseguido ha sido: cero 'zapatero'.

El motivo que me ha decidido abordar el asunto ha sido el comprobar la serie de manifestaciones, llevadas a cabo en Madrid y en Extremadura, en las que se está reclamando un tren digno para la región. Yo entendía que, hasta el presente, salir a la calle estaba bien; y que después saliera la noticia en los medios informativos más relevantes. Tras las manifestaciones citadas, lo que uno se pregunta es si han servido para algo. Que yo sepa, hasta el momento, la respuesta del Gobierno de España no se conoce, ni se dejado sentir entre el pueblo extremeño. O sea, que seguimos como estábamos.

Hace algún tiempo, menos de un año, si no me equivoco, el entonces ministro de Fomento Iñigo de la Serna hizo unas declaraciones sobre el tren de Extremadura, con AVE o sin AVE, que vamos a tratar de resumir. Lo más destacable es que el ya exministro del Gobierno decía que la fecha de finalización de las obras del tramo extremeño del tren de alta velocidad se había fijado para el verano de 2019, con la construcción de las plataformas y el resto de infraestructuras, y que en 2020 se realizaría la electrificación de la vía.

Después de ofrecer datos por tramos y de poner las cosas en bonito, lo que uno se pregunta es qué ha sucedido para que el pueblo extremeño se haya vuelto a echar a la calle para reclamar ahora: solamente «un tren digno», pues con ello se conformaba, olvidándose del AVE, del cual muy poco quiere saber Portugal.

En nuestra opinión, y como forma general de problemas a resolver en Extremadura, o en cualquier otra región, habría que seguir el siguiente esquema:

1/ Si el problema es de competencia autonómica: el mismo lo deben resolver los parlamentarios extremeños, en su Parlamento autonómico, a través de sus Consejerías correspondientes, y 2/ Si el asunto es de competencia nacional, como es el caso de las comunicaciones, en general, y de modo específico las del transporte por ferrocarril, entonces la solución va a corresponder siempre al Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento .

Que un Ministerio entienda que unas obras son necesarias o no, es algo que parece muy claro, en principio. Lo que es preciso conocer es si al Gobierno central le interesa o no llevar a cabo las obras en cuestión. El caso del ferrocarril de Extremadura es posible que aparezca en su lista de tareas. Lo que hay que saber es si es prioritaria o no. En caso negativo, los extremeños seguiremos esperando más y más. Y es que, viendo cómo está el país, es seguro que primero se arbitrarán fondos para Cataluña, País Vasco, Navarra u otra región que puedan plantear problemas al ejecutivo central. El resto de las comunidades autonómicas a esperar, y a callar.

Visto lo anterior, lo que una comunidad autónoma, en nuestro caso Extremadura, deberá valorar, cuando se aprueben, o se vayan a aprobar, los nuevos Presupuestos Generales del Estado, es si en los mismos aparecen las partidas necesarias para acometer las obras que se vienen demandando. En caso negativo, el Gobierno de Extremadura deberá oponerse a los presupuestos de esta manera: ordenando a sus diputados de Madrid que los rechacen. Y ello tanto si se trata de un partido de derecha, de izquierda o mediopensionista.

La cuestión planteada puede parecer difícil de ponerla en marcha. Pero al igual que todos los partidos se unen en las manifestaciones callejeras, sin grandes problemas, cuando el problema es de interés general, igualmente deben hacer con sus votos en el Congreso. Ahora bien, ¿están dispuestos los diputados correspondientes a correr esa suerte? Yo lo dudo, aunque no vea otra manera de atacar al imperio del poder central que siempre se mueve hacia el mismo sitio.

Añadido especial a lo anterior: todas las semanas, un parlamentario extremeño formulará una pregunta muy sencilla al titular de la cartera de Fomento: ¿Qué hay de lo nuestro? Para ello, se me ocurren nombres distintos. De todos, uno como el Sr. Floriano sería suficiente. Con ello podría volver a la tierra extremeña diciendo que ha hecho algo por ella.