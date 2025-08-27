Resilux ampliará su planta con una inversión de 28 millones y 35 empleos más
Redacción
MÉRIDA.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:28
La Junta ha aprobado un decreto por el que se declara Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) la iniciativa presentada por la empresa Resilux ... Ibérica Packaging para la ampliación de la planta de producción de preformas y envases PET, en el término municipal pacense de Higuera la Real.
El proyecto de ampliación, que se inició en 2022 y que finalizaría en el ejercicio de 2025, supone la ejecución de inversiones por importe de más de 28 millones de euros y una creación de 35 empleos de carácter fijo,expuso la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
