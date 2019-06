La Reserva de la Biosfera de La Siberia: ¿un premio? Mi preocupación estriba en lo siguiente: ¿cómo encajar en la Reserva de la Biosfera de La Siberia el macro-proyecto Elysium City, del grupo canadiense Cora Alpha, planeado sobre una superficie de 1.200 hectáreas en Castilblanco y 8.000 millones de euros de inversión? JULIÁN MORA ALISEDA Doctor en Ordenación del Territorio y en Sociología Domingo, 23 junio 2019, 00:17

AL parecer las instituciones y muchos colectivos sociales (no todos) se alegran de haber conseguido que la zona de La Siberia haya sido declarada en París como espacio integrado en la Reserva de la Biosfera. Pareciera, a juzgar por los pronunciamientos de responsables políticos y técnicos que finalmente a ese territorio marginado en infraestructuras y equipamientos le ha tocado el premio gordo que viene a resolver todos sus males (emigración, envejecimiento, desempleo, etc), ojalá así sea.

Ahora bien, sin ánimo de amargar a nadie, mi duda es esta: ¿Si hasta el momento se han conservado esos paisajes así durante decenios o centurias, por qué colocar más trabas burocráticas para mantener las actividades tradicionales como hasta ahora? Sigo sin entenderlo.

Dar a conocer este espacio geográfico y difundir su riqueza biológica me parece una magnífica idea. No obstante, como siempre he hecho en estos casos, es preciso hacer algunas matizaciones.

Las Reservas de la Biosfera son figuras creadas por Unesco dentro de su Programa 'Man & Biosphere', cuyos objetivos son tres: la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y el apoyo logístico, referido al conocimiento científico y educación para la sostenibilidad. Se configuran como áreas de experimentación y laboratorio de experiencias para conseguir el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible.

Por consiguiente, la Reserva de la Biosfera de la Siberia se verá obligada a definir y aprobar un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) para asignar las delimitaciones y determinaciones de aprovechamientos permitidos y, también, prohibidos que corresponden a las tres categorías principales en las que se debe jerarquizar el territorio (Núcleo, Protección de Núcleo o Tampón y Transición).

Sin embargo, mis temores radican en que cualquier figura de protección conlleva ciertas restricciones o limitaciones que inicialmente parecen inocuas y generan euforia, pero ya tenemos evidencias en Extremadura de los efectos perversos de las normativas ambientales (aplicadas a espacios delimitados sin criterios rigurosos y científicos) para cualquier tipo de desarrollo social y urbanístico, con sentencias demoledoras para iniciativas de gran calado económico y territorial, caso de Valdecañas.

La cuestión relativa a la Reserva de la Biosfera (Unesco) no es que sea en sí misma una figura tan restrictiva como un Parque Nacional o una Zepa, pero tampoco es una figura inocente, como se empeñan en repetir hasta la saciedad desde las administraciones autonómica y local, ojalá me equivoque, ya que sus fines son encauzar todo el territorio afectado hacia «actividades sostenibles», y eso genera mucha discrecionalidad por ser un concepto polisémico (como la Declaración de Impacto Ambiental para autorizar o no la licencia administrativa). En el caso de La Siberia, esta declaración puede tener efectos sobre su futuro desarrollo por incluirse en la Reserva de la Biosfera zonas que hasta ahora estaban libres de Zepas, Zec o Lic, y, precisamente, localizadas donde hay propuestas de inversiones turísticas muy necesarias para revitalizar no sólo esta zona sino buena parte de la región por los efectos multiplicadores.

En España, desde 2007, las Reservas de la Biosfera (RB) ya se contemplan e integran definitivamente en la legislación nacional (a veces incoherente, inconexa e inadaptada diversidad de dinámicas territoriales) con las implicaciones conservacionistas que ello conlleva, pero parece que se han ignorado estas cuestiones, tal vez por desconocimiento, hasta el punto que la nueva Ley 33/2015, de 21 de septiembre, modifica a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En dicha actualización legislativa, las Reservas de la Biosfera, son recogidas con esta redacción:

«Artº 70. Las Reservas de la Biosfera, para su integración y mantenimiento como tales, deberán respetar las directrices y normas aplicables de la Unesco y contar, como mínimo, con:

a) Una ordenación espacial integrada por:

1.º Una o varias zonas núcleo de la Reserva que sean espacios naturales protegidos (..),

2.º Una o varias zonas de protección de las zonas núcleo, que permitan la integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo ambientalmente sostenible en la zona de protección a través del correspondiente planeamiento de ordenación, uso y gestión, específico o integrado en el planeamiento de las respectivas zonas núcleo.

3.º Una o varias zonas de transición entre la Reserva y el resto del espacio, que permitan incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar de la población, aprovechando los potenciales recursos específicos de la Reserva de forma sostenible, respetando los objetivos de la misma y del Programa Persona y Biosfera».

Por ende, mi preocupación estriba en lo siguiente: ¿cómo encajar en la Reserva de la Biosfera de La Siberia el macro-proyecto Elysium City, del grupo canadiense Cora Alpha, planeado sobre una superficie de 1.200 hectáreas en Castilblanco y 8.000 millones de euros de inversión?

A mi entender, esta última actividad, sustentada por la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio), es la única que puede realmente generar sinergias de desarrollo a gran escala e impedir que la zona en cuestión no se convierta en el 'Siberengueti' de Europa.