Oferta Pública de Empleo : Cómo optar a una de las 15 plazas que ofrece Renfe en Extremadura

Oferta pública de empleo de Renfe, que incorporará 1.000 nuevos trabajadores a la compañía, 600 de ellos maquinistas, según anunció ayer. Este miércoles, la compañía ha desglosado geográficamente los 150 puestos de maquinista en el ámbito de Extremadura, Cataluña, Miranda de Ebro y Zaragoza y un total de 15 plazas corresponden a la región extremeña. En concreto, Renfe ofrece ocho puestos en Zafra, cuatro en Cáceres y tres en Mérida. También se puede optar a 430 plazas de maquinistas con ubicación geográfica a determinar y a 20 para servicios de tráficos transfronterizos. El plazo para es desde hoy hasta el próximo día 27.

Requisitos y méritos

Además de los requisitos generales, hay otros específicos: tener el título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B o la licencia de conducción y el diploma que acredita los conocimientos para los certificados de categoría B; el certificado de aptitud psicofísica en vigor; y disponibilidad, tanto para realizar trabajo a turnos como geográfica.

Los requisitos generales son tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea, conocimiento adecuado del castellano, tener la edad legal y la titulación académica para cada puesto. También no haber sido separado del servicio o declarado 'no apto' en Renfe, no tener una relación de carácter indefinido en Renfe, no estar incurso en una incompatibilidad, no hallarse inhabilitado para desempleñar funciones públicas ni haber sido separado mediante expediciente disciplinario del servicio de una administaración.

En el apartado de méritos, se valorará la experiencia demostrable en Renfe y la participación en las becas formativas de conducción de la compañía, derivado de formar parte de la bolsa de reserva de Ofertas Públicas de Empleo anteriores. Se otorgarán 40 puntos a aquellos candidatos que mantengan relación laboral contractual de carácter temporal con Renfe como maquinistas, sean adjudicatarios de una beca formativa de conducción o hayan superado dicha beca. Además, se valorará a efectos de méritos tener un nivel B1 o superior de inglés. Se otorgarán 2 puntos por el B1, 3 por el B2 y 4 por el C1 o C2. No obstante, la puntuación máxima que se podrá obtener en este apartado será de 40 puntos.

Plazo, solicitud y reclamaciones

El plazo para solicitar un puesto es del 16 al 27 de febrero, ambos incluidos. Los candidatos deben presentar su solicitud a través de la web de Renfe y realizar un abono de 15 euros en Caixabank. Se contempla exención de tasas para personas con una discapacidad igual o superior al 33%; las personas que figuren como demandantes de empleo durante al menos un mes antes de la publicación de la convocatoria; las familias numerosas; y las víctimas del terrorismo.

Se recomienda preparar la documentación para acreditar los requisitos de la convocatoria y la valoración de méritos antes de inscribirse. Cuando la solicitud esté formalizada, se recibirá una confirmación de inscripción con sus datos personales y el número de participación en el correo electrónico.

La relación provisional de candidatos inscritos se publicará en la página web de Renfe y el portal corporativo, donde figurará el estado de la convocatoria (admitido, admitido provisional, excluido), su valoración de méritos y los motivos de exclusión o de subsanación, para lo que habrá un plazo máximo de 7 días. Las reclamaciones se enviarán a la dirección maquinistacemz2022@dopp.es.

Tras la revisión de la documentación subsanada y las reclamaciones, se publicará en la web de Renfe una relación definitiva de los admitidos y excluidos.

Pruebas presenciales

Tras este proceso llegarán las pruebas presenciales, que tienen carácter eliminatorio. La teórico-profesional versará sobre las materías del título V de la orden FOM 2520/2006 de 27 de julio, vigente por la disposición transitoria octava de la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre. La puntuación máxima será de 60 puntos y es necesario conseguir al menos 30 para continuar de fase.

Tras ella se realizará la prueba psicotécnica, para las que están exentos los candidatos que tengan una relación contractual de carácter laboral temporal en Renfe en el puesto de maquinista y aquellos que, en puestos iguales al que optan, hayan superado o estén recibiendo formación como becario y los que sean adjudicatorios de una beca.

La relación provisional con las calificaciones se publicarán en la web de Renfe y en el portal corporativo y habrá un plazo de siete días para reclamaciones y alegaciones, que se deben enviar a la dirección maquinistacemz2022@dopp.es. Posteriormente, se publicará la relación definitiva de los candidatos con su puntuación total y su valoración de méritos.

Aquellos que obtengan al menos 30 puntos en la prueba teórico-profesional y la calificación de 'Apto' en la psicotécnica, realizarán una prueba de simulación de conducción en el grupo Renfe. No se exigirá a aquellos candidatos que tengan una relación contractual de carácter laboral temporal en Renfe en puestos iguales al ofertado, o tengan acreditada la superación, en un periodo inferior a 6 meses, de la prueba.

Entrevista final

La puntuación máxima de la prueba, en la que se evaluarán las competencias necesarias para el desempeño del puesto, será de 40 puntos y para superarla, hay que obtener al menos 20 puntos. Estarán exentos aquellos que tengan una relación contractual con Renfe como maquinistas o aquellos que hayan superado una entrevista personal en la compañía en un plazo inferior a doce meses.

La puntuación global máxima que podrá obtenerse en el proceso de selección será de 100 puntos, aunque esta prueba no computará a efectos totales.