De la República

La república no es lo contrario a la monarquía, sino lo opuesto a la tiranía. Una república, para serlo, tiene que ser democrática. Y si no lo es estamos ante una dictadura. No existe la dictadura republicana porque la idea de república siempre significó la idea de la libertad y de la ciudadanía frente al caudillismo y a la obediencia debida. Democracia y republicanismo son lo mismo.

Sus señas de identidad son: a) Una Constitución que regule y proteja los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos bajo el principio de la igualdad ante la ley, y que les garantice, en la medida que sea posible, unas condiciones de vida dignas, y el acceso a la educación, sin la cual no existe la libertad. b) Un Parlamento elegido democráticamente, compuesto por un determinado número de hombres y de mujeres que asuman de verdad la representación de sus electores defendiendo sus derechos dentro de los intereses generales del país, y que no estén sometidos a la voluntad de los dirigentes de los partidos ni a sus estrategias de lucha por el poder, pues el parlamentarismo es justamente lo contrario de la confrontación política permanente. El parlamento es un lugar pensado para construir los consensos a partir de las diferencias sociales, económicas, culturales e ideológicas que se dan en la sociedad, dándoles cauces de convivencia y de equidad a través del dialogo y los equilibrios necesarios. Un lugar donde, después del debate, todos hayan modificado, en mayor o menor medida, sus ideas previas. Por eso, un diputado que de verdad entienda que está allí para representar a los que le han votado, debe tener la voluntad de persuadir y la predisposición de ser persuadido, entendiendo que la verdad en política solo se construye por consenso, y debe estar dispuesto a decirle a su partido: «Comparto con el partido un proyecto y un programa político, pero mi voto no es del partido sino de los que me han elegido, y si alguien presenta una propuesta que me parece justa y conveniente, la apoyaré venga de donde venga, porque aquí se votan leyes y acuerdos concretos, no sometemos a votación verdades teológicas». c) Un Gobierno de personas doctas y con pasión por la política, que asuman que solo disponen de una parte del poder y que lo tienen, no porque tenga más razón ni más verdad, sino porque tiene más votos. Porque hemos acordado que ocho son más que cuatro y por eso ocho gobiernan y cuatro controlan, pero ninguno tiene la verdad. d) Un poder judicial, independiente de verdad, que cuando lo considera necesario le dice al poder legislativo o ejecutivo: «Tú haces las leyes y tú las aplicas, pero de evaluarlas me encargo yo».

Una nación que sea capaz de luchar constantemente para que sus instituciones democráticas funcionen de esa forma es, en esencia, una democracia republicana. Que haya un rey o un presidente como complemento institucional, es lo de menos. Inglaterra es más republicana que el 90% de las repúblicas nominales, porque lo que hace a la República es la democracia, no quien pronuncia el mensaje de Navidad.