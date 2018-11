El reportero impertinente

Cuando era un joven colaborador de periódicos, principios de los 90, escribía reportajes un poco raros para la época. Recuerdo que en una ocasión conseguí que la jefa de prensa del Parlamento de Galicia me acreditara para visitar la institución y asistir a un pleno, pero me dediqué a chequear los baños, el bar, etcétera, destacando que faltaba papel higiénico, que sus señorías, hombres al fin y al cabo, meaban fuera de la taza y otras curiosidades que despertaron la ira de don Manuel Fraga e irritaron sobremanera a la jefa de prensa, a la sazón esposa de mi jefe directo en el periódico, que ni me regañó, ni se enfadó, ni me dijo una palabra, es más, noté en él un disimulado regocijo.

Una fría mañana de domingo, seguí a un candidato a la alcaldía de Santiago por el PP que era cuñado de Fraga. El buen hombre recorría las aldeas compostelanas ataviado con una fina parka almohadillada y verde, botas de trekking y sombrero tirolés y servidor, en lugar de contar las excelencias del programa, que iba desgranando ante los paisanos de cada parroquia, me dediqué a describir su curioso atuendo Coronel Tapioca y sus encuentros chocantes con aquellos paisanos que araban en domingo, cosechaban en domingo, ordeñaban en domingo y pasaban del atildado candidato, que también montó en cólera, de nuevo con gran regocijo de mi jefe.

Un día me disfrazaba de aparcacoches y contaba la experiencia, otro ejercía de mendigo vendiendo pañuelos de papel por las casas, una mañana recorrí los bancos de Vigo pidiendo un crédito, lo que provocó que me echaran de dos entidades, que una inolvidable bancaria del BBV llorara al verme tan desvalido y que en una Caja de Ahorros me concedieran el préstamo. Con reportajes de este jaez, algo extraños para la época, acabé teniendo fama de impertinente y molesto, hasta el punto de que en las siguientes elecciones, los candidatos ponían a un aspirante a concejal a mi lado para que me entretuviera y no pudiera prestar atención a los paseos de campaña.

A mí no me resultaba cómodo aquel proceder, aunque sabía que de esa manera descubría situaciones y explicaba actitudes que no hubiera conocido de otra manera. Pero pasar por pesado no era plato de gusto y me deprimió que Darío Villanueva, entonces rector de la Universidad de Santiago y actual Presidente de la Real Academia, me mostrara vehementemente su fastidio y casi me echara del coche de Mario Vargas Llosa cuando descubrió que la causa de la llegada con retraso del escritor a una cena en el rectorado de la plaza del Obradoiro era que estaba acabando una entrevista conmigo en su berlina de alquiler.

En aquel tiempo, este tipo de reportajes no estaba bien visto y tuvieron que pasar algunos años para que llegaran los de Caiga quien Caiga y El Follonero y se pusieran de moda. En cambio, algunas crónicas irreverentes, que hoy hubieran podido costarme un disgusto o un proceso penal, entonces eran vistas como una mera curiosidad. Por ejemplo, cuando me disfracé de sacerdote para contar la cotidianidad de un cura en Compostela: cómo me cedían el paso, me invitaban en los bares, me confesaban cuitas, me pedían consejos y hasta intentaban ligar conmigo pues 'juro' que es la única vez en mi vida que he ligado sin proponérmelo ni esforzarme.

En otra ocasión, me confesé con el padre penitencial de la catedral de Santiago y con otros dos sacerdotes. Mi pecado ficticio era haber engañado a Hacienda y los tres me aseguraron que eso no era pecado. Es más, uno me susurró que él también defraudaba, pero que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aquello se tituló: 'Engañar a Hacienda no es pecado'. Se subtituló: 'Los padres confesores de la Catedral aseguran que nadie va al infierno por defraudar al fisco'. En la foto aparecía un servidor arrodillado en el confesionario. Pero ya digo, no pasó nada. Hoy me hubiera tenido que ir a Bélgica. Menos mal que ya soy mayor y sensato y no he seguido los consejos del Penitencial.