Reparto de 'atrapapelos' en Mérida y Badajoz para que los cabellos no acaben en el desagüe Junto a las toallitas y las grasas, los pelos forman atascos que provocan problemas en tuberías y depuradoras

Las toallitas son el principal problema de las redes de saneamiento, ya que forman enormes tapones que generan complicaciones en tuberías y depuradoras. Sin embargo, no es el único residuo que sale de los hogares y que acaba provocando problemas en la red. El pelo es otro de los desperdicios que también pueden obstruir el sistema de depuración de las ciudades y municipios. El cabello es biodegradable, «pero es un proceso lento que puede tardar varias semanas e incluso años en completarse», señala Aqualia con motivo del Día Mundial del Saneamiento. Los pelos que perdemos se agrupan con otros residuos como toallitas y grasa, formando «madejas» que causan atascos y obstrucciones en las tuberías y los mecanismos de las plantas depuradoras.

Al ser tan finos, en muchas ocasiones los cabellos atraviesan los filtros que retienen los residuos sólidos y perjudican la eficacia de las fases posteriores de tratamiento del agua. Solo en las depuradoras que opera Aqualia en España se recogen más de 12.500 toneladas al año de residuos de desbaste, el primer paso del tratamiento de aguas residuales.

Por este motivo Aqualia ha puesto en marcha la campaña 'No te enredes: el pelo a la basura'. La compañía, concesionaria del servicio en ciudades como Badajoz o Mérida, vuelve a llamar la atención sobre el daño que el cabello y otros elementos inapropiados pueden causar en los sistemas de saneamiento si son desechados por los desagües de nuestros hogares. Para fomentar el cambio de hábitos entre la población, la empresa repartirá utensilios atrapapelos y folletos informativos, en las oficinas de Aqualia en la capital pacense y en Mérida. El propósito es sensibilizar sobre el tema y ayudar a los ciudadanos a cuidar del medioambiente.

No tirar pelos al retrete

Para evitar estos problemas en el proceso de depuración, Aqualia recuerda hábitos sencillos en el hogar, como evitar tirar toallitas al inodoro e impedir que un gran volumen de cabello llegue a los digestores de las depuradoras. Soluciones como el uso de filtros que recojan el pelo en la ducha evitan además los problemas de atascos en las tuberías. Una vez recogidos de la ducha, esos pelos no se deben arrojar al retrete, ya que terminarían llegando de igual manera a la depuradora. Por esta razón, lo correcto es depositarlos en el contenedor de restos no orgánicos.

