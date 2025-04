«Hay que reorganizar las formas de trabajo para que las mujeres que quieran, puedan»

Una de las propuestas realizadas desde la Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura es que se conozcan las horas de comienzo y de ... final de las reuniones. Desde la organización de viajes a artículos en las leyes o hábitos sociales, para Silvia Soriano, directora de este departamento desde 2019, son muchos pequeños detalles que explican que, en cargos de responsabilidad, los hombres tengan una mayoría aplastante dentro de la universidad, tanto en la extremeña como en la española en general.

Soriano, que es profesora del Área de Derecho Constitucional, cita informes variados que explican esta brecha de género, como las concesiones de sexenios por la Aneca hasta hace poco; cómo durante la pandemia fue muy superior la cifra de investigaciones publicadas por hombres o por qué en las fichas de mujeres investigadoras aparecen huecos de seis años en blanco coincidiendo con el periodo en el que fueron madres. «Es que hasta en centros muy feminizados, como Enfermería –pone como ejemplo–, el decano y los directores de departamentos son hombres». Soriano indica que la Junta de Extremadura incentiva proyectos de investigación si estos están liderados por mujeres, pero aun así son solo el 30 por ciento los que tienen directoras.

Para conseguir una igualdad real Silvia Soriano considera que no basta fijarse en los números y observar que poco a poco se van equiparando, «porque entonces nos podemos dejar fuera cuestiones importantes y las cosas, por naturaleza, no se corrigen, hay que hacer algo. Hay que reorganizar las formas de trabajo porque las mujeres no es que no quieran, es que no pueden».