La renta extremeña no logra recortar la brecha con Europa en lo que llevamos de siglo

Tres crisis después, o cuatro si contamos la guerra en Ucrania, Extremadura está igual de lejos de Europa, económicamente hablando, que al inicio del siglo ... XXI.

La renta de los extremeños se ha alejado de la europea a raíz de la pandemia y el PIB per cápita en la región no había recuperado en 2021, según la última actualización de Eurostat, el registrado en 2019. En 19.300 euros estaba el año previo a la crisis sanitaria y en 19.100 se situó dos años después.

«En las etapas de expansión económica Extremadura converge y se aleja en las recesiones porque su PIB per cápita depende mucho del empleo» Fernando Faces Economista y profesor de San Telmo Business School

O lo que es lo mismo, este indicador en Extremadura se queda en el 62% de la media de los países de la Unión Europea, que se fijó en los 32.400 euros.

Es exactamente el mismo porcentaje que se registró al finalizar el año 2000. Eso no quiere decir que Extremadura no haya crecido a lo largo de estas más de dos décadas: en el inicio del siglo XXI el PIB per cápita regional era de 10.100 euros, en ese momento 8.300 menos que la media europea.

«Hay una situación estructural de baja productividad que impide que se absorban los cambios de ciclo económico» Fernando Faces Economista

Es decir, tras la etapa de bonanza económica que se vivió en España en los primeros años de los 2000 y en los que Extremadura avanzó hacia la convergencia con Europa, llegaron paulatinamente la gran recesión, en 2008; la crisis de deuda soberana, en 2012, y la pandemia, en 2020, que han devuelto a la región al punto de partida. Porque la guerra en Ucrania se inició en 2022, por lo que sus efectos todavía no se reflejan en la estadística más actualizada de Eurostat.

«El fenómeno se repite; en las etapas de expansión económica Extremadura converge y se aleja en las recesiones», explica el economista Fernando Faces. El tejido productivo regional y, por tanto, la productividad son los motivos que expone este profesor del Instituto Internacional San Telmo para ese comportamiento.

Los datos 13.300 Diferencia PIB euros de diferencia hay entre el PIB per cápita de Extremadura y la media europea 8.300 Diferencia UE euros había de distancia en 2000 entre la renta extremeña y la de la Unión Europea 62% Porcentaje PIB representa el PIB per cápita extremeño de la media de los países de la Unión Europea, el mismo porcentaje que en 2000

En definitiva, la evolución del PIB per cápita en las regiones con una mayor relevancia de sectores que logran un menor valor añadido en sus procesos productivos, como puede ser el agrario o los servicios, está muy vinculada al ciclo económico. «En Extremadura, donde también tiene mucho peso el sector público, la convergencia depende mucho del empleo», indica Faces.

Con la renta de los extremeños en el 62% de la media europea, la región sigue siendo destino prioritario para las ayudas europeas.

En los años del 'boom' inmobiliario que terminaron dando lugar la crisis de 2008, Extremadura era la única comunidad autónoma que no llegaba a la barrera del 75%. Sí se acercó hasta que el PIB per cápita regional llegó a situarse en el 71% de la media de los países de la Eurozona. Sin embargo, con las sucesivas recesiones, en 2019 ya eran otras cuatro regiones las que estaban por debajo de esa línea que marca lo que la Unión Europea entiende como territorios menos desarrollados: Murcia (74%); Canarias (73%); Castilla-La Mancha (72%), y Andalucía (67%). A finales de 2021, en el que se amplió la brecha con Europa en todas las autonomías mencionadas, también se sumó a ese listado la Comunidad Valenciana (73%).

Dos décadas

En la comparativa con el resto de regiones, se constata que la evolución de Extremadura está entre las mejores del país durante los últimos 20 años. El porcentaje que representa la renta per cápita de todas las comunidades autónomas respecto a la media de la Unión Europea es menor que a principios de siglo, con la excepción de Galicia que crece un punto y la extremeña que se mantiene igual. Hay caídas muy notables, como la de Baleares, cuya renta ha pasado de ser el 123% de la europea y ahora está en el 81%, o las de Navarra, Cataluña o la Comunidad Valenciana, que se han dejado 20 puntos por el camino.

El PIB per cápita español, que es de 25.500 euros, significa el 83% de la media de la Eurozona, cuando en el año 2000 –con 16.000 euros– era el 98%. «España tiene los mismos problemas que Extremadura o Andalucía: tamaño reducido de las empresas, falta de internacionalización...; una situación estructural de baja productividad que impide que se absorban los cambios de ciclo económico que se producen», señala Faces.

Por otro lado, los sectores que aportan un menor valor añadido conllevan salarios más reducidos para los trabajadores, lo que también repercute en la renta.

Por eso, el camino hacia la convergencia se encuentra, según este economista, en la modernización del tejido productivo. «Vienen tiempos de cambio y las empresas tienen que adaptar sus modelos de negocio para ser más competitivas; algo en lo que deben ayudar los fondos Next Generation», remarca Faces.