La renta agraria en Extremadura supera los 2.000 millones de euros por primera vez

Por primera vez en su historia, el campo extremeño superó la barrera de los 2.000 millones de euros como renta agraria. Esto es, la ... cantidad que generó la agricultura y la ganadería extremeña. Es un dato de 2023, reflejado en el informe sobre el sector agrario en Extremadura 2024 de la Fundación CB e Ibercaja. Se fijó concretamente en 2.008,3 millones. Es uno de los múltiples datos que aparecen en un estadio coordinado por el profesor Ramón Sanguino Galván, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad regional. Sanguino ha anticipado que cuando se elabore el próximo informe, con datos definitivos de 2024, volverá a crecer la renta agraria extremeña.

Al acabar 2022, la cifra de renta agraria se situó en 1.686 millones, lo que supuso una pérdida respecto al año anterior (1.779,3 millones), Sin embargo, 2023 fue un año positivo, ha destacado el coordinador del informe, para conseguir un crecimiento de un 19,11% sobre el último dato. «Si comparamos las dos provincias, Badajoz concentra la mayor parte del valor agrario regional, especialmente por su peso en la horticultura, el regadío y el porcino ibérico.

Cáceres, por su parte, presenta una estructura más diversificada, con protagonismo del olivar, el tabaco, la ganadería bovina y la fruta de hueso. La diferencia fundamental radica en el modelo productivo: Badajoz más intensivo y tecnificado, Cáceres más tradicional y orientado a productos de calidad«, se refleja en el informe presentado esta mañana en la sede de la fundación CB en Mérida.

De hecho, el valor de la renta agraria en la provincia de Badajoz se fijó en 1.321,1 millones en 2023 mientras que en territorio cacereño fue de 687,2 millones, según datos recogidos en el informe coordinado por Sanguino y con información aportada de diversas administraciones, fundamentalmente la Consejería de Agricultura de la Junta. Extremadura, por ejemplo, solo en agricultura tiene 1.120.000 hectáreas cultivadas, con 240.000 para cereales.

Portada del informe. J. M. R.

La Fundación CB lleva chequeando al campo extremeño desde 1987, con un informe que analizaba cómo le fue al campo un año antes. En el hoy presentado con datos de 2023 se indica que la provincia de Badajoz sigue siendo el motor agrario de Extremadura al concentrar más del 60% de la producción total regional. Específicamente, el porcino ibérico, «con una fuerte orientación exportadora, alcanza los casi 500 millones (480 para ser exactos) en valor anual» en cuanto a producción animal en territorio pacense. Mientras, la producción en hortalizas alcanzó los 548 millones, mientras que las frutas, 400 millones en la provincia pacense.

En la provincia de Cáceres, el informe destaca que las frutas, con peso fundamental para la cereza del Jerte, alcanzó una producción valorada en 238,3 millones en 2023, mientras que en el sector ganador el peso abrumador en territorio cacereño llegó con el ganado bovino, con 276,3 millones, 79,2 para el ovino/caprino y 52,9 para el porcino ibérico.

El estudio sí que cuenta con cifras definitivas de 2024 en algunos aspectos reseñables. Por ejemplo, en el de las exportaciones extremeñas. Según aparece reflejado, en 2024 alcanzaron los 3.329,8 millones, su nuevo máximo histórico, con un incremento interanual del 8,7% respecto a 2023. El panel de exportaciones extremeñas del año pasado contempló un peso muy importante de los productos agrarios. De esta forma, los tomates preparados o conservados supusieron 466 millones, 222,5 el aceite de oliva, 154,9 la fruta con hueso o 152,4 los preparados para salsas.

Sanguino ha destacado que el año pasado la economía regional se benefició del impulso de sectores como la agricultura y la ganadería, suponiendo un 8% de la economía.

El encuentro en el que se ha presentado el informe ha comenzado con la intervención del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la patrona de Fundación CB, Raquel González Blanco, quien ha dado la bienvenida al acto a todos los asistentes, en su mayoría, empresarios ganaderos y agricultores extremeños. Posteriormente han tomado la palabra Roberto Ledesma Hernández, director territorial de Ibercaja en Extremadura, y Diego Sánchez Duque, director general de Cooperativa y Economía Social.

El acto se ha cerrado con una charla del exbodeguero y medalla de Extremadura Marcelino Díaz, uno de los impulsores del cava extremeño. Díaz ha hablado de las aportaciones de la Extremadura del siglo XVI a la vitivinicultura de América.