Ramón Sanguino, coordinador del informe sobre la agricultura y la ganadería extremeñas 2024, esta mañana, en la sede de la Fundación CB en Mérida. J. M. Romero

La renta agraria en Extremadura supera los 2.000 millones de euros por primera vez

El informe sobre la agricultura y ganadería extremeñas indica que se superó esa barrera en 2023 y que con mucha probabilidad volverá a crecer con datos cerrados de 2024

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Por primera vez en su historia, el campo extremeño superó la barrera de los 2.000 millones de euros como renta agraria. Esto es, la ... cantidad que generó la agricultura y la ganadería extremeña. Es un dato de 2023, reflejado en el informe sobre el sector agrario en Extremadura 2024 de la Fundación CB e Ibercaja. Se fijó concretamente en 2.008,3 millones. Es uno de los múltiples datos que aparecen en un estadio coordinado por el profesor Ramón Sanguino Galván, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad regional. Sanguino ha anticipado que cuando se elabore el próximo informe, con datos definitivos de 2024, volverá a crecer la renta agraria extremeña.

