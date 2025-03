Renfe no vende más billetes promocionales para el estreno del Alvia

Extremadura estrenará el 19 de julio los nuevos servicios ferroviarios para la conexión con Madrid, para lo que Renfe ha dispuesto una oferta comercial ... que ya no está disponible en esa jornada inaugural porque se ha agotado. En su lugar, el precio del billete será como mínimo de 50,20 euros desde Badajoz, 44,35 con salida desde Mérida y 36,56 a partir de Cáceres.

Renfe llevó a cabo el pasado 23 de junio el último viaje de pruebas de la línea entre Plasencia y Badajoz con la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Ese mismo día se anunció una campaña promocional con 30.000 billetes a precios muy competitivos hasta el 10 de diciembre. La venta especial concluía el 8 de julio.

Los precios eran de un mínimo de 16,75 desde Badajoz, 14,80 desde Mérida y 12,20 desde Cáceres. Además, los viajeros se benefician de una reducción de los tiempos de viaje. A pesar de que los nuevos trenes no pueden pasar de 180 kilómetros por hora, recorrerán la plataforma de alta velocidad, con un trazado más directo y menos sinuoso gracias a las grandes obras de infraestructura, como los puentes sobre los ríos Tajo y Almonte.

La campaña no ha dado el resultado esperado. Aunque Renfe no da datos, así se desprende de la decisión de prolongar la promoción del 8 de julio y hasta el 10 de diciembre con 12.000 billetes, lo que evidencia que gran parte de las plazas no se ha vendido. Los precios tampoco serán los mismos, pero siguen siendo competitivos. Serán a partir de 18 euros para clase estándar y 22 para confort.

Pero esta oferta tampoco se aplicará todos los días ni en todos los viajes, como explica Renfe. Paradójicamente, ya no estará en vigor para el Alvia del 19 de julio, cuando se estrenen los nuevos servicios, aunque sí en los días posteriores. La campaña también se mantendrá esa jornada para los trenes Intercity que harán los viajes en dirección Madrid en el horario de tarde.

Según recoge la web de Renfe, el viaje con el Alvia para el martes 19 de julio desde Badajoz, con salida a las 7.25 horas, tiene un precio de 50,20 euros en clase estándar y 55,80 en confort. Desde Mérida, a las 7.59, el coste es de 44,35 y 49,30 euros. Y en Cáceres, a las 8.39, será de 36,65 y 40,70 euros.

En los tres casos el viaje de vuelta desde Madrid, con salida a las 16.38 horas, tendrá el precio de la oferta promocional. Los billetes tendrán un precio único de 18 euros en clase estándar y 22 en confort.

Renfe señala que esto se debe a que la oferta promocional cuenta con un cupo de billetes y que ya se han agotado para el día 19, de ahí que el resto tenga otro precio distinto.

Esto da una idea del coste que tendrán las nuevas conexiones ferroviarias con Madrid a partir del 10 de diciembre, cuando termine la campaña. Con los precios actuales de los servicios regionales y de media distancia se puede viajar desde Badajoz por 32 euros (con transbordo en la capital autonómica), desde Mérida por 26 y desde Cáceres por 22,85. Eso sí, sin la reducción de tiempos de viaje ni la comodidad que ofrecerá el Alvia.