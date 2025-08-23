Renfe programa el transporte por carretera en un tramo de la línea Mérida-Zafra por obras en la infraestructura

R. H. Sábado, 23 de agosto 2025, 09:56 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

Debido a obras en la infraestructura, la circulación ferroviaria estará interrumpida durante dos fines de semana, este del 23 y 24 de agosto, así como el primer fin de semana de septiembre, en un tramo de la línea de tren Mérida-Zafra.

Según informan desde Renfe, la compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera (PAT) en diferentes servicios para atender la demanda de estos servicios. Los trenes afectados son Regionales y de Media Distancia.

Los ferrocariles afectados, trayectos y fechas son las siguientes:

El 23 y 24 de agosto:

• Media Distancia 17902 Madrid-Sevilla: PAT Mérida-Almendralejo.

• Media Distancia 17907 Sevilla-Madrid: PAT Almendralejo-Mérida.

• Regional Exprés 18775 Plasencia/Cáceres-Sevilla: PAT Mérida-Almendralejo.

• Regional Exprés 18779 Sevilla-Cáceres/Plasencia: PAT Almendralejo-Mérida.

• Regional 17823 Mérida-Zafra: PAT Mérida-Almendralejo.

• Regional 17817 Zafra-Mérida: PAT Almendralejo-Mérida.

6 y 7 de septiembre:

• Media Distancia 17902 Madrid-Sevilla: PAT Mérida-Zafra.

• Media Distancia 17907 Sevilla-Madrid: PAT Zafra-Mérida.

• Regional Exprés 18775 Plasencia/Cáceres-Sevilla: PAT Mérida-Zafra.

• Regional Exprés 18779 Sevilla-Cáceres/Plasencia: PAT Zafra-Mérida-Cáceres-Plasencia. Este servicio se iniciará a su hora desde la capital extremeña, mientras que el transporte por carretera hasta Cáceres-Plasencia se establecerá para los viajeros procedentes de las estaciones anteriores a Mérida.

• Regional 17823 Mérida-Zafra: PAT Mérida-Zafra.

• Regional 17817 Zafra-Mérida: PAT Zafra-Mérida.

Cabe recordar que estos mismos servicios ya se vieron afectados durante los pasados 2, 3, 9 y 10 de agosto por estos mismos trabajos de mejoras.

Todos estos trenes verán modificados sus horarios durante los fines de semana indicados. En este periodo los trenes circularán con normalidad de lunes a viernes.

Desde Renfe indican que en el transbordo por carretera no está permitido viajar con mascotas ni bicicletas.

Temas

Mérida

Zafra

Extremadura

Renfe