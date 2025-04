Renfe prevé reducir a cuatro semanas la suspensión del tren en la región por obras

Renfe emitió ayer una nota de prensa en la que informaba que habilitará un servicio de autobuses entre Monfragüe (Plasencia) y Badajoz del 6 al ... 31 de mayo. Sitúa el periodo de desconexión ferroviaria en cuatro semanas, aunque el contrato de traslado por carretera alude a seis semanas. En cambio, no dice nada de qué hará en las otras líneas afectadas.

Para los viajeros de larga distancia (trenes Alvia e Intercity) se pondrá una línea entre Monfragüe y Badajoz, Cáceres y Mérida, mientras que para los de media distancia el servicio empezará en Plasencia.

Renfe está ultimando los detalles de los horarios y servicios del plan alternativo de transporte, en el que se podrán utilizar los abonos gratuitos expedidos por la compañía para los viajeros recurrentes, expresó la compañía ferroviaria.

Osuna y Mateos

Ante esta situación, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, afirmó ayer en declaraciones a HOY que el que no circulen trenes durante algunas semanas de mayo y junio «no es más que el reflejo de todo lo que está haciendo el gobierno del PSOE a nivel nacional por el tren de Extremadura, invirtiendo todo lo que no se había invertido antes».

Estas obras supondrán la modernización de las vías en Mérida, Aljucén y Cáceres, y «con ello se ganará en fiabilidad y modernización, con los parámetros necesarios para la alta velocidad» en Extremadura, remarca el alcalde (PSOE) de la capital regional.

«Durante estos años de gobierno socialista de Pedro Sánchez se está invirtiendo una media de 400 millones, que es mucho más que los 90 millones que se invertía de media durante los gobierno del PP. Los socialistas no vamos a parar hasta que los extremeños tengan las infraestructuras ferroviarias que merecemos», remarcó Rodríguez Osuna.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos (PP), en la línea del Gobierno regional, señaló a HOY que estas nuevas actuaciones en las estaciones de Mérida, Cáceres y Aljucén «ponen de manifiesto que lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez hace dos años» (inaugurar la línea con nuevos servicios con trenes Alvia) era un mero paripé. Un mero engaño a los cacereños, a los extremeños«.

Rafael Mateos reclamó ayer al Gobierno central que «cumpla su palabra, que cumpla con los cacereños y, de una vez, con Extremadura».

«Falsa inauguración»

La Consejería de Infraestructuras considera que el corte de trenes previsto para el mes de mayo por obras en las estaciones de Cáceres, Mérida y Aljucén «refuerza la falsa inauguración de julio de 2022», ya que evidencia que en aquel momento entró en funcionamiento una infraestructura «a la que aún hoy, casi dos años después, aún le faltan importantes actuaciones que realizar».

Fuentes de la consejería añaden que tras Semana Santa habrá una reunión con Renfe para conocer los detalles de esta actuación. Asimismo, ya se está informando a las empresas de autobuses «para que se preparen para un posible incremento de usuarios». La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, afirmó que «llueve sobre mojado en todo lo que nos suponga una merma», pero añadió que se trata de obras de mejora de infraestructura que deben llevarse a cabo.

«Es un fastidio»

El tren se para en Extremadura en mayo. No en todo el territorio pero prácticamente, Las obras de mejora a realizar en tres estaciones, en las de Mérida, Cáceres y Aljucén, impedirán que haya servicios, como avanzó ayer este diario. La medida abarcará a casi todos los trenes que pasan por la región y afectará a las conexiones con Madrid, Sevilla y Ciudad Real.

Muchos usuarios del tren se enteraron ayer de la noticia por HOY. «No tenía ni idea», confesaba Pedro Padilla, funcionario de la Junta que trabaja en la Consejería de Hacienda, en el III Milenio, en Mérida, y coge el tren a diario desde su domicilio en Badajoz. «He visto muchas obras y esta supongo que se debe hacer a la fuerza. Todo lo que sea mejorar es bueno», agregaba Gabriel Infante, también empleado público de la Administración regional y otro usuario habitual del servicio Badajoz-Mérida y viceversa.

Ante la necesidad de estos trabajos en las estaciones, Renfe ha sacado a concurso un contrato de transporte por carretera que empleará autobuses, microbuses y taxis y que tiene un presupuesto de licitación de más de un millón de euros.

«Aunque pongan autobús prefiero el coche. Lo tengo claro. El tren, por la comodidad que da y por estar cerca de donde resido la estación en Badajoz, me viene fenomenal para venir a trabajar a Mérida. Por eso lo utilizo desde 2008, aunque ha habido periodos en que utilicé el coche», especificaba Infante, funcionario de la Consejería de Infraestructuras y Transportes. Padilla era de la misma opinión.

«Es un fastidio que no vaya a haber trenes. ¿Por cuánto tiempo has dicho?», inquiría a este diario. «Bueno, si son seis semanas... Es un fastidio, pero no queda otra. Espero que la obra dure poco», concluía ayer este pacense en el andén de la estación de Mérida al filo de las 15.30 horas, cuando volvía en ferrocarril a Badajoz.