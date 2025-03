Renfe tiene 91 maquinistas acreditados para conducir trenes por la nueva línea extremeña

El martes pasado, el tren Alvia que debía hacer la ruta Madrid-Badajoz se quedó en vía muerta. No hubo maquinista. El titular, no ... se presentó (Renfe no ha explicado el motivo de su ausencia) pero lo más llamativo es que el conductor reserva, que debe estar preparado en caso de ausencia del primero, no tenía la cualificación exigida para conducir un tren de este tipo por vías extremeñas. Renfe no dispuso ninguno acreditado.

El caso es que, según la propia empresa pública ferroviaria en una respuesta a HOY, hay un total de 91 maquinistas acreditados para circular por la nueva infraestructura Plasencia-Badajoz en los distintos servicios de Extremadura, Públicos o Comerciales. Ese dato se corresponde a fecha de 22 de septiembre, con lo que se ha podido modificar aunque no parece que haya habido muchos cambios. Esos 91 maquinistas acreditados son, sobre el papel, personal suficiente para que no se hubiera dado la suspensión del tren Alvia del pasado martes. Los sindicatos, al menos, así lo aseveran aunque creen que la cifra de conductores no es real o, al menos, no todos están activados para los trenes que circulan por las nuevas vías extremeñas que el próximo año deben estar en servicio electrificadas.

Para conducir un tren Alvia por la nueva vía ferroviaria extremeña se requieren dos requisitos con los que se logra la acreditación correspondiente. Además de, como es obvio, contar con la licencia carnet de maquinista, estos profesionales precisan autorización, obtenida mediante formación previa, para dos aspectos.

Requisitos

De un lado, para conducir el modelo/tipo de tren en el que vayan a prestar servicio. Esto es, para conducir un Alvia tienes que tener el permiso que certifique que sabes conducir un Alvia, da igual si ese carne los has sacado en Galicia o en Extremadura. Pero el segundo requisito demandado acota aún más el asunto: tienes que tener la certificación para circular por el tramo de vía/relación correspondiente. Es decir, que has debido conducir un Alvia, en nuestro caso, por las vías extremeñas. Por tanto, para tener la acreditación que permita conducir un tren Alvia de la ruta Madrid-Badajoz se necesita tener el permiso que muestre saber llevar un Alvia y conocer la línea en cuestión, o sea, la Madrid-Badajoz en el caso que nos ocupa.

Para Miguel Fuentes, de CC OO, «no tiene justificación alguna» que Renfe no aportara, como maquinista reserva, un conductor con la acreditación necesaria para el Alvia del pasado día 1. «Esto hace que en la práctica, si se ausenta el maquinista titular, no haya nadie acreditado para ocupar su puesto y por tanto ese tren no pueda ponerse en marcha, que es lo que ha pasado».

Fuentes admite que no sabía el dato oficial aportado por Renfe de 91 maquinistas acreditados pero no deja de escapar que le causa extrañeza. «Me parece elevado, aunque si lo dice Renfe....Me extraña en el fondo porque la tendencia es que se están jubilando conductores y no hay rapidez para con la puesta en marcha de cursos de formación y de prácticas cubrir esas bajas por jubilación», sentencia Fuentes. El sindicalista de CC OO remarca que, en todo caso, es responsabilidad de la empresa ferroviaria, distribuir bien las rutas, con los conductores acreditados correspondientes. «No se puede asignar a alguien que no puede conducir un Alvia como maquinista reserva de un Alvia», enfatiza.

Anteriores incidentes

La de falta de maquinista es el penúltimo incidente relacionado con el tren extremeño. La semana pasada hubo varias jornadas con retrasos en la conexión ferroviaria de Extremadura con Madrid. El descarrilamiento de una tolva en las obras de renovación de la vía en el acceso a la estación de Cáceres modificó durante dos días el tráfico. Tanto el martes como el miércoles, los viajeros de tres trenes tuvieron que ser transportados por carretera ante la imposibilidad de pasar por el tramo Cáceres-Casa de la Torre al ser de vía única.

La semana anterior también se registraron varias incidencias: el lunes, fallo en la señalización en Aldea del Cano que provocó un retraso de 87 minutos; el jueves, avería en la infraestructura entre Monfragüe y Arroyo de la Herrera que demoró los horarios de cuatro convoyes; y el sábado, avería técnica en el Alvia, que llegó a Madrid-Chamartín con 127 minutos de retraso.