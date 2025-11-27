Renfe implantará el 1 de diciembre cuatro frecuencias Avant entre Badajoz y Cáceres

Extremadura estrenará el próximo lunes un nuevo servicio de media distancia de altas prestaciones entre las dos capitales de provincia. Renfe incorpora cuatro nuevas frecuencias ... Avant (dos por sentido) que unirán Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos, «un tiempo que sitúa al tren por delante de la carretera y transforma la movilidad diaria en la región», destaca Renfe.

Este tiempo de viaje será posible debido a que los nuevos servicios no pasarán por Mérida, tal como hace el primer Alvia de la mañana en dirección a Madrid y el último del día de regreso a Badajoz.

Los nuevos servicios, reforzados con las plazas sinergiadas del Alvia (para rutas entre las dos capitales dentro de los recorridos desde y hasta Madrid), elevan la oferta entre estas dos ciudades hasta 5.500 plazas semanales de altas prestaciones con tarifas de servicio público, «pensadas para quienes cada día se desplazan por trabajo, estudios o cualquier otra necesidad». Como destaca Renfe, con ello «facilitarán la movilidad interior, creando un corredor más ágil, coherente y competitivo».

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ya avanzó hace meses esta mejora, ha destacado en una red social que se trata de «un gran avance para el ferrocarril en Extremadura», mientras que Renfe habla de «salto histórico».

La entidad añade que por primera vez la serie 730 (material de altas prestaciones electrificado, como el que emplean los trenes Alvia) se usará para realizar servicios de Media Distancia en Extremadura, «marcando un antes y un después para una comunidad donde la mejora ferroviaria llevaba años siendo una demanda clave».

La empresa pública señala que esta expansión forma parte del plan por etapas con el que Renfe está transformando su red Avant en toda España, una reordenación que continuará en otros corredores en los próximos meses. Estos servicios ofrecen transporte de pasajeros de media distancia a alta velocidad, aprovechando las posibilidades que ofrece la infraestructura.

Los nuevos servicios saldrán de Cáceres a las 6.20 y 16.10 horas, con llegada a Badajoz a las 7.09 y 16.56 horas, respectivamente. Desde la capital pacense partirán a las 14.40 y 21.40 horas, con llegada a la cacereña a las 15.26 y 22.26 horas. Funcionarán de lunes a viernes.

En cuanto a las plazas sinergiadas Badajoz-Cáceres dentro de los servicios Alvia, se incluirán en los trenes que salen de Badajoz a las 6.36 y llegan a Cáceres a las 7.22 (no pasa por Mérida y continúan hacia Madrid) y los que parten de Cáceres a las 22.12 horas, con llegada a Badajoz a las 23.01 (con origen Madrid). Este último implica por tanto que el último Alvia del día, que se implantó el pasado verano, retrasará su salida de Chamartín, que actualmente se produce a las 17.49 y que se desplaza a las 18.20. Los billetes ya se pueden adquirir en los canales habituales de venta.

De esa forma, la combinación de los nuevos Avant con las plazas sinergiadas de Alvia permite ir y volver en el mismo día con servicios de alta velocidad a los viajeros entre las dos capitales de provincia, lo que resulta especialmente atractivo para estudiantes y trabajadores.

Renfe destaca que las mejoras de las infraestructuras ferroviarias permiten tiempos de viajes competitivos frente al coche, lo que lleva a «una transformación profunda» en los servicios de tren dentro de la comunidad.

Nudo de Mérida

Al margen de los nuevos Avant, destaca que Mérida, como capital autonómica, dispone actualmente de doce frecuencias Alvia (más de 3.000 plazas de Larga Distancia) que la conectan cada semana con Madrid en un tiempo medio de 3 horas y 45 minutos.

«Además, es la única estación de la región que ofrece servicios hacia todas las direcciones (norte, sur, este y oeste)», añade. «Su enclave estratégico la convierte en un auténtico nudo ferroviario, clave para articular los enlaces entre los principales corredores de Media Distancia, desde Madrid-Plasencia-Sevilla hasta Badajoz-Puertollano-Madrid».