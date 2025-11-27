HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tren de la serie 730 estacionado en Badajoz. HOY

Renfe implantará el 1 de diciembre cuatro frecuencias Avant entre Badajoz y Cáceres

El viaje entre las dos capitales de provincia durará 46 minutos y se facilitará el desplazamiento diario de ida y vuelta de estudiantes y trabajadores

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:56

Extremadura estrenará el próximo lunes un nuevo servicio de media distancia de altas prestaciones entre las dos capitales de provincia. Renfe incorpora cuatro nuevas frecuencias ... Avant (dos por sentido) que unirán Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos, «un tiempo que sitúa al tren por delante de la carretera y transforma la movilidad diaria en la región», destaca Renfe.

