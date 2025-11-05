HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de las obras de la línea de alta velocidad en Navalmoral de la Mata. HOY

Renfe empleará 74 autobuses para el traslado de viajeros por un nuevo corte en Navalmoral de la Mata

Los servicios de Media Distancia realizarán durante el fin de semana por carretera el tramo Monfragüe-Oropesa, mientras que los Alvia tendrán un plan alternativo de transporte entre Badajoz y Oropesa

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:54

Renfe establece la circulación de 74 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros entre Extremadura y Madrid durante el fin de semana ... del 8 y 9 de noviembre, en el que Adif ha programado trabajos de construcción de la nueva línea de alta velocidad a su paso por la estación de Navalmoral de la Mata que no son compatibles con la circulación ferroviaria.

