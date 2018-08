HOY LO CONTÓ EL 6 DE AGOSTO DE 1976 La remolacha extremeña no se mueve de La Garrovilla Los transportistas convocaron un paro en 1976 impidiendo que el género llegará a su destino para denunciar una supuesta competencia ilícita FERNANDO GASTÓN Lunes, 6 agosto 2018, 08:12

badajoz. Los consumidores de remolacha extremeña lo pasaron verdaderamente mal tal día como hoy de 1976. El género no salió de La Garrovilla como cualquier otro día de reparto habitual. Los transportistas encargados de hacerlo decidieron organizar una jornada de paro para protestar por la competencia ilícita que, según entendían, existía en su profesión. Los implicados convocaron a este diario para explicarle con detalle los motivos del no reparto y parecían bastante enfadados con la situación. Todo esto ocurría a pocos metros de los camiones cargados, que esperaban apostados el poder salir a la carretera como si fuera un día normal.

Comentaban dichos transportistas -que en cada salida solían echar 24 horas debido a las largas colas que se formaban en los caminos- que tomaron esa medida contra la competencia ilícita que supuestamente estaban padeciendo los tractores y remolques que no pertenecían al servicio público tenían claro que no volverían a hacer un porte hasta que la factoría y las instituciones no pusieran de su parte para solucionar la situación.

TAMBIÉN SE PUBLICÓ UN 6 DE AGOSTO Se crea una Escuela de Comercio en Badajoz Fue en 1947 cuando este proyecto, por aquel entonces innovador en la región, se llevaba a cabo. La capital pacense comenzó pronto a beneficiarse de sus ventajas. Cinco muertos en Belvís de Monroy Ocurrió en un accidente que tuvo lugar en la capital cacereña y en la que se vieron implicados tres vehículos que chocaron en 1995. Uno de los fallecidos fue un bebé. 'El Francés' detenido en Badajoz Estaba acusado de suministrar a los GAL las armas para un asesinato. Este día de 1996 las fuerzas de seguridad se dieron cuenta de que su condena debía ser más larga de lo que se pensaba. Óscar Pereiro, ganador del Tour El gallego alcanzó la cima que todo ciclista sueña, aunque no tuvo la foto deseada. Se confirmó un mes después de lograr la gesta en 2006 debido a la descalificación por dopaje de Floyd Landis. Una bacteria obliga a arrancar frutales Ocurrió en la región, en 2009. La bacteria se llevó por delante un centenar de hectáreas al atacar los brotes tiernos para acabar secando los propios árboles en Vegas Altas.

Ellos se quejaban de que otros tractoristas realizaban su mismo servicio estableciendo precios mucho más baratos y sin realizar esta ruta de forma exclusiva, además de no pagar la obligatoria tarjeta de servicio público ni otros cánones parecidos. Estos transportistas también solicitaban a las autoridades un margen de comprensión en las cargas, ya que dadas las características de la remolacha es difícil calcular los kilos de las cargas, y estas podían oscilar entorno a 500 o 1.000 kilos. Solicitaban, sin embargo, que los que pretenden abusar sobrecargando de forma fraudulenta sus camiones fueran castigados con arreglo a la ley. La primera medida que inteligentemente tomaron los camioneros para darle repercusión a su reivindicación se produjo al dirigirse uno de sus componentes al cuartel de la Guardia Civil para anunciar la pertinente rebelión.

Los tractoristas ocuparon con remolques gran parte de la ruta remolachera

En declaraciones 'in situ', en plena reivindicación, los transportistas exponían sus peticiones. «El problema de la competencia es claro: existe una serie de tractoristas, de transporte hecho con tractores y remolques de tractores que es completamente ilícito, además de que están cometiendo un fraude al Estado. Esta serie de señores, sin tarjeta de transporte, sin pagar el canon de coincidencia, sin pagar los derechos globales, etc., están haciendo una competencia ilícita transportando como nosotros, e incluso haciéndolo más barato. Y cometen un fraude porque tienen unos cupos de gasoil a siete pesetas el litro, y nosotros a 14. Ellos con ese gasoil agrícola están transportando servicios públicos sin ser servicios públicos y aquí nadie toma medidas». Cuestionados sobre si los tractoristas afrontaran los mismos costes que ellos estaría ya el problema solucionado, lo tenían claro. «No porque no son transportistas. Además, existen algunos que con un solo tractor ponen a la cola dos, tres y cuatro remolques y los van acercando a la fábrica. De hecho, ahora mismo se puede comprobar que para encontrar un camión en la cola se tiene que ver primero a muchos remolques agrícolas», apuntillaban.

Los conductores afectados podían echar hasta 24 horas en cada viaje

A quiénes pensaban pasarle un poco más la mano era al pequeño agricultor. «Con ellos todavía hay algunos de nosotros que estamos dispuestos a transigir, aunque no es justo y no son servicio público, porque la factoría les da 30 céntimos por tonelada para ayuda al transporte; ¿por qué?, porque saben que ese transporte debe hacerlo un servicio público que es quien marca la ley que lo haga. Pero lo que de ninguna manera podemos consentir, porque es una injusticia y un robo a nosotros, es que se especule en favor de unos cuantos con ese transporte. Los remolques hacen los portes más baratos, a 15 céntimos algunos, mientras que nosotros los tenemos que hacer a 25 para no perder dinero», argumentaban nuevamente los transportistas afectados por la causa.

Folclore cacereño

La otra noticia destacada en la región ese día, fue el inicio del Festival Folclórico de Cáceres en la plaza de toros. La inauguración estuvo a cargo de un gran espectáculo que logró recordar a los cacereños el antiguo esplendor de los anteriores Festivales Folclóricos Hispanoamericanos. Dicha primera actuación corrió a cargo del Ballet Folclórico de Michoacan, México, que logró un gran éxito gracias a sus muy aplaudidas representaciones que ofrecieron al público cacereño. Con ella se abrió el ciclo de actuaciones de cuatro días. Una muestra más de la vitalidad del folclore.