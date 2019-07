El relato extremeño Para una región como Extremadura, el fracaso de la investidura y la inestabilidad en el Gobierno durante tantos meses es una malísima noticia Pedro Sánchez y Carmen Calvo durante el debate de investidura. / Efe PABLO CALVO Cáceres Domingo, 28 julio 2019, 13:37

Tristes. Así es como dijeron estar los representantes de PSOE y Unidas Podemos tras su fracaso histórico de la no investidura. Poco me parece a mí para expresar el estado de ánimo de la ciudadanía. Si ellos creen que las personas de a pie están solo tristes, es que no han medido bien las consecuencias de su incapacidad para sellar un acuerdo. Me atrevo a decir que hasta los votantes de otras formaciones se han quedado en estado de shock ante la demostración de inoperancia de la que han hecho gala. ¿Realmente han querido ponerse de acuerdo? Ya sabíamos por la historia política de este país, la antigua y la más reciente, que las relaciones entre los partidos de izquierda no es que no hayan sido tradicionalmente fluidas, es que han sido bastante tormentosas, pero los antecedentes de la moción de censura y la negociación de los Presupuestos hacían presuponer que el camino estaba allanado. Sin embargo, una cosa es unir convicciones contra alguien, y otra compartir responsabilidades y liderazgos. Ahí ya se sacan los codos como ciclistas en un esprint.

¿Qué consecuencias puede tener para Extremadura la continuidad de un Gobierno en funciones en Madrid durante tanto tiempo? Cualquier respuesta es mala.

En el caso de que concluyamos que sí, que sus efectos son relevantes, podemos preocuparnos. Desde la disolución de las Cortes y luego la entrada en funciones del Gobierno con las elecciones de abril, hasta que se constituya uno nuevo, en otoño como pronto, van a pasar muchos meses de inactividad. Se nos dice siempre que los ministerios funcionan al 100% pero cuesta creerlo cuando se trata de impulsar acciones importantes, o cuando los propios titulares ven que sus departamentos participan del cambio de cromos.

Hace unos días informábamos de que Extremadura tiene pendiente recibir 75 millones de euros por los cambios introducidos en el IVA, una decisión que se va retrasando. No es una cantidad grande, ni siquiera para nuestra región, pero tendrá repercusión sobre el déficit y es solo un ejemplo. Con un gobierno en funciones se resuelve lo urgente y poco más, y podemos agotar el año 2019 en esta tesitura.

Si en cambio respondemos que no, que la ausencia de Gobierno afecta poco o casi nada, estaríamos cuestionando el papel de la clase política y su peso en la vida cotidiana de las personas con sus decisiones. Es decir, nos llevaría a preguntarnos para qué sirven, si la economía funciona de manera autónoma.

Esta semana hemos conocido los buenos resultados de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, abril-mayo-junio, cuando el país estaba inmerso en una campaña electoral permanente. El viernes, el Consejo Económico y Social de Extremadura subrayaba el crecimiento económico. Puede decirse que estos datos responden a unas bases puestas con anterioridad, y que por supuesto obedecen también a decisiones adoptadas desde la propia región, con las competencias que ejerce la comunidad. Si se tiene un Gobierno autonómico es para algo.

Pero una región como la extremeña, dependiente de la solidaridad territorial y con problemas como las infraestructuras o el paro estructural, pendiente de inversiones en regadíos y de las decisiones que faciliten el desarrollo de las energías renovables, con tantos asuntos, en fin, que requieren del impulso de un Gobierno central, por no hablar de la incertidumbre que genera en los ámbitos empresariales el estar siempre en funciones, para una comunidad como Extremadura, digo, el fracaso de la investidura es una malísima noticia.

Ahora que se habla tanto de construir el relato para salir airoso ante la opinión pública, ese es el relato extremeño:_Extremadura no se puede permitir el lujo de que no haya un Gobierno estable en Madrid. Seguramente el País Vasco sí, y Cataluña también, pero nuestra región carece del mismo dinamismo económico de esas comunidades y nuestra realidad es muy distinta.

Así que, puestos a elegir, sí, la acción política es importante, la economía puede marchar sola en sus cifras macro, o ser dependiente de otros foros mundiales, pero el bienestar de los extremeños también depende de lo que se decide en los ministerios, esos que apenas sabemos hoy quiénes los ocupan.

Si el PSOE pensó que Podemos no se arriesgaría a soportar el coste de impedir por segunda vez un gobierno de izquierdas; y si Iglesias creyó tener en sus manos a Sánchez, se han equivocado ambos de medio a medio, y cuando se han dado cuenta ya fue tarde. Pero que sean conscientes ambos partidos, como el PP (exculpado en parte porque ellos también sufrieron el no es no que ahora se ve bastante menos razonable) y sobre todo Ciudadanos, enrocado en su estrategia de impedir la gobernabilidad en lugar de aprovechar la oportunidad de participar en el Gobierno, que están complicando muchas decisiones que afectan a las personas que les han votado. Se lo crean ellos mismos o no.