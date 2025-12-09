HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Médicos manifestándose en la huelga del pasado mes de junio en Badajoz. Hoy
Del 9 al 12 de diciembre

Estas son la reivindicaciones de los médicos que están en huelga en Extremadura

Una nueva categoría profesional, jornadas de 35 horas semanales o que los excesos horarios se tengan en cuenta en su jubilación son algunas de peticiones por las que están llamados a un paro de cuatro días

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

4.000 médicos extremeños están llamados a la huelga de cuatro días contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad, es decir, el ... documento que regula sus condiciones laborales. Lleva sin modificarse más de 20 años y la ministra Mónica García quiere introducir cambios con propuestas que, según los facultativos, no recogen sus reivindicaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  10. 10 El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estas son la reivindicaciones de los médicos que están en huelga en Extremadura

Estas son la reivindicaciones de los médicos que están en huelga en Extremadura