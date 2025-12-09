Estas son la reivindicaciones de los médicos que están en huelga en Extremadura

4.000 médicos extremeños están llamados a la huelga de cuatro días contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad, es decir, el ... documento que regula sus condiciones laborales. Lleva sin modificarse más de 20 años y la ministra Mónica García quiere introducir cambios con propuestas que, según los facultativos, no recogen sus reivindicaciones.

La huelga está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Consideran que el actual marco de negociación laboral común para todo el personal sanitario es «ineficaz y no responde a sus problemas». Por ello demandan un ámbito de negociación propio que aborde las condiciones específicas de los facultativos y un marco normativo que regule aspectos concretos de su profesión.

Entre sus demandas, reivindican una calificación profesional adecuada a su formación y responsabilidad. Se posicionan contra la categoría común en la que se engloban actualmente, la A1, y piden una superior denominada A1+.

Solicitan también una regulación de su jornada laboral, con un máximo de 35 horas semanales y que cualquier exceso que supere ese límite sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica, con unas garantías de descanso y conciliación que no dependan de las necesidades del servicio.

Esos excesos de jornada laboral -indican- no se refleja en el cálculo de la edad máxima de jubilación, en el cómputo de plazos o la cuantía de la prestación. Por ello, en ese sentido, piden que se contemple este exceso. Además, según detallan, son horas que realizan en «condiciones de especial penosidad», con horarios de noche, en festivos y durante 24 horas, tal y como sucede con las guardias.

Asimismo, solicitan mejoras para los médicos que están realizando la formación sanitaria especializada, es decir, el MIR. Aseguran que el sistema sanitario público recurre a ellos para «reforzar unas plantillas médicas insuficientes y se les retribuye de forma ridícula». Solicitan un programa de especialización que incentive profesional y económicamente a los tutores y mejore las retribuciones de los especialistas internos residentes.

También reivindican criterios comunes entre las comunidades autónomas para regular la carrera profesional y que para ello tengan en cuenta aspectos objetivos relacionados con el tiempo de trabajo.

Por último, piden que se elimine la obligatoriedad de la exclusividad para que los médicos puedan ejercer en centros privados. Ese punto en Extremadura no tiene recorrido, pues recientemente la Junta ha aprobado que los jefes de servicio puedan trabajar en la privada. La Consejería de Salud ya ha eliminado la dedicación exclusiva a la que les obligaba desde 2006 «en aras a facilitar la fidelización y evitar que opten por marcharse» de la región.