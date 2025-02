«La reina Letizia me parece tan normal ahora como cuando estudiábamos Periodismo»

En septiembre de 1990, en la primera fila de un aula de la facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid solían coincidir dos novatas que no se perdían una clase. Eran Letizia Ortiz Rocasolano y Emma Pérez-Romera. Hoy, la primera es Reina ... de España, y esta semana ha acaparado más atención mediática todavía por un motivo feliz: el pasado jueves cumplió 50 años. La segunda, Emma, es una vecina más de la población cacereña de Villanueva de La Vera, y su memoria mantiene muy vivo el recuerdo de aquellos primeros días de vida universitaria compartidos con esa chica asturiana que ha acabado siendo algo que seguramente, ni una ni la otra habrían mencionado en aquellos años ni para echarse unas risas.

«A mí Letizia -resume Emma Pérez-Romera- siempre me pareció una persona cercana y cariñosa, amable, correcta, atenta, educada, simpática, social... No tengo ningún calificativo negativo para ella, ni de la etapa universitaria ni de las veces que nos hemos encontrado después». «En primero de carrera vivimos la novedad de ser unas recién llegadas a la facultad -rememora-. No queríamos perdernos una clase. Y eran clase a las que asistían quinientas personas. Había tanta gente que algunos tenían que sentarse en el suelo. Letizia y yo nos sentábamos en la primera fila. Las dos estábamos en un grupo de gente que compartía cafés, horas en la biblioteca, charlas sobre las clases...».

En primero y en quinto

Mantuvieron una relación estrecha ese primer año en la Complutense y también el último. «En quinto, yo fui delegada de clase, y entre otras cosas me tocó organizar la orla en la que aparecemos las dos», recuerda Emma, que ahora ejerce como 'freelance' y está especializada en salud y estilo de vida. Nacida en Villarrobledo (Albacete), hace cinco años que se estableció en La Vera, de donde es su pareja. A lo largo de su vida profesional, ha ejercido principalmente en comunicación corporativa para instituciones, empresas o asociaciones. Y en ese recorrido ha tenido la oportunidad de reencontrarse en más de una ocasión con su compañera de clases famosa. Recuerda en particular una anécdota.

«Recuerdo un acto en el que al verme, se salió de la comitiva y gritó: '¡Pero Emma, qué haces aquí»

«Fue durante la visita de los príncipes al hospital general de Villarrobledo, que dependía del hospital de Albacete, donde yo trabajaba, en el departamento de comunicación -rescata Emma-. En esos días, yo estaba de baja maternal, pero asistí al acto porque había estado preparándolo. Me acuerdo de que yo estaba al final de una escalera de mármol, y que al verme, Letizia, que en ese momento iba en la comitiva con todas las autoridades, interrumpió ese paseo oficial y lanzó un grito: '¡Pero Emma, qué haces aquí! Felipe, ven, que te presente a mi compañera Emma'. Fue gracioso».

Después, Emma y la esposa de Felipe VI se volvieron a ver en otros actos, entre ellos alguno de Cruz Roja o la inauguración de una residencia de discapacitados en Albacete. «Y todas las veces, ella se paró a saludarme», evoca la periodista afincada en Extremadura. «Puedes estar a favor o en contra de la monarquía -reflexiona Pérez-Romera-, pero yo creo que es objetivo reconocer que ella está haciendo bien su trabajo, es muy profesional, igual que ya lo era cuando ejercía el periodismo». «En la facultad, en las clases, Letizia era una tía normal, eso es lo que más destacaría de ella», aprecia su compañera de aula. «No faltaba a una clase, preguntaba, aportaba, se interesaba mucho por aprender, estaba muy preparada», resume Emma, que cuando ve a la Reina en la prensa, no puede vitar pensar en cómo sería hoy el día a día de su compañera de clases de haber seguido otro camino en la vida.