El regreso de la guardia Mora

Dicen que Franco arengaba a las fuerzas del ejército de África con frases como esta: «Cuando florezcan los rosales de la victoria, nosotros os entregaremos las mejores flores». Y en efecto, una vez acabada la contienda civil, fue reclutado un destacamento para servir de escolta al caudillo de entre aquellos valientes a los que ya Alfonso XIII llamaba «mis fieles Regulares». Así nació la guardia mora, que recordamos haber visto en el Nodo en blanco y negro cabalgando con su turbante por la Castellana alrededor del Rolls de Franco. A este respecto, aunque no tuvieron realmente responsabilidades de escolta, también existió la Guardia de Franco, compuesta por 'camisas viejas' y excombatientes falangistas que apoyaron con su intendencia y logística a la represión, ya desde los tiempos de los maquis y en cuyas filas se integraban los jóvenes más fanáticos del régimen.

Pero la tentación de reclutar escoltas exclusivos elegidos entre elementos del ejército o cuerpos de seguridad para uso personalista y partidista en realidad es mucho más antigua. Ya desde la época de los Escipiones se usaban estas cohortes especialmente elegidas por los líderes, que durante el Imperio tomó el nombre de guardia pretoriana, disfrutando de gran número de privilegios. Hasta los papas tienen en el Vaticano desde el siglo XVI su propia Guardia Suiza Pontificia.

Se da otro fenómeno. Cuando la decadencia añora un poder que no tiene, tiende a escenificar aquellos patrones propios de los más fuertes que pudieran compensar la falta de brillo, la carencia de otros atributos de convicción. Es el caso de Quim Torra, paradigma patético del presidente cutre, que solo ejerce los delirios que le permite una voluntad teledirigida. Ahora está reclutando entre los Mossos un cuerpo especial de escoltas a espaldas de sus propios mandos policiales. ¿Recuerdan aquellas garantías para el acceso a puestos de trabajo o promoción interna? Eran: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Pues aquí ya hay un factótum encargado de la selección, que prohíbe a sus subordinados hablar en castellano hasta con los gitanos. Para esa selección no hay baremo, ni concurso, ni otros méritos que los meramente ideológicos, como aquellos fieles regulares rendidos a la causa. No existe el criterio policial, sino el político, lo cual constituye un cáncer para cualquier cuerpo de seguridad: una policía dentro de la policía que no obedece a mandos policiales sino políticos. Los polis buenos y los polis malos están servidos; si ya había una división tácita en ese cuerpo, ahora cobra carta de naturaleza para ruina de una institución más en aquel territorio.

El regreso de la guardia mora, como aquellas oscuras golondrinas de Bécquer es un nuevo síntoma de viaje a ninguna parte, porque no servirá para proteger a todos por igual, sino para crear más incertidumbre, más enfrentamiento, más polémica. En definitiva, alimento para un gobierno que no gobierna, que se nutre solo con la 'rauxa', con un parlamento que no legisla en espera de posponer el futuro de un país al final de un juicio que dura un año. ¿A dónde fue el 'seny'? Tal vez al lugar donde viven esas golondrinas que no volverán.