Reglas básicas para ligar en 2019

«Vuelvo a ser soltera después de diez años y he descubierto que todo ha cambiado. Y no me refiero a las arrugas, ni a la maternidad, ni al fracaso emocional. Me refiero a la manera de ligar», confiesa MC, emeritense, cercana a los 40 y sorprendida ante el nuevo mundo que acaba de descubrir desde su recuperada soltería.

«Oye, cómo ha cambiado todo. De verdad que yo no me entero. Ahora no se liga, se juega y el juego tiene hasta un nombre: ghosting, que significa hacer el fantasma, es decir, ligar, tener un encuentro o dos con el otro o la otra y desaparecer de pronto, bloquear a tu pareja ocasional en el móvil y en todas tus aplicaciones y redes sociales y que no te vuelva a ver en la vida», detalla MC.

«Un día, aburrida, me metí en una red para ligar. Nada de Badoo, Tinder y eso, más seria, en Meetic. Rellené un cuestionario larguísimo y en unos minutos era todo un éxito entre un montón de tíos desconocidos», cuenta. Buscó entonces entre los perfiles y apareció uno interesante a más de 100 kilómetros, «por prevenir». Unos wasaps y quedaron en un lugar a medio camino. «Nos gustamos y lo pasamos muy bien. Fue una experiencia muy positiva hasta que empezó a decirme lo especial que yo era, que quería volver a verme y yo, la verdad, ya no me creo ningún halago. Pero bueno, insistió tanto que volvimos a quedar en mi casa, ya en Mérida. Llegó la noche de la cita, todo preparado: cenita maravillosa, casa dispuesta, detalles, música, luces... Y va el tío y no aparece. Me irrito, le escribo, le echo en cara su informalidad y me responde en el wasap: 'Hasta siempre'. Fue mi primer ghosting», rememora con detalle MC su bautizo en las artes contemporáneas de ligar.

Asegura esta emeritense que los chicos que ha conocido en las redes le dicen que no hay reglas en estas nuevas relaciones, pero ella asegura que sí. Es más, ha escrito un decálogo personal, basado en la experiencia, que nos facilita. Pero antes, nos cuenta su segunda experiencia ghosting: un amigo común de una amiga, llamadas a diario, dos citas intensas en ciudades intermedias, despedidas peliculeras en estaciones de ferrocarril, tórridas noches, dulces mañanas... «Y hasta luego MC. Jo, mis amigas me dicen que como siga así voy a conocer a media España», ironiza antes de contarnos su tercera experiencia con fracaso, la última, porque tras ella, sigue su decálogo de reglas y ahora es ella la que hace ghosting con maestría y nunca pierda en el juego moderno del emparejamiento.

«Al último lo llamo 'El joven' porque era muy joven, además de guapo, alto y fuerte. Le gustaba leer y salir al campo y hacía muchas cosas mejor que los no tan jóvenes. El problema es que, al ser joven, controlaba el juego a la perfección: ahora me escribe, ahora no, ahora le digo cosas bonitas, ahora callo, pero le pregunté por otras chicas, por las reglas del juego, por su experiencia y jajajaja... ghosting».

«Ahora soy yo quien hace ghosting y controlo. Para ello, sigo estrictamente unas reglas básicas: Si te gusta alguien, se lo dices claro, no hay problema. La primera vez no te eliminan. Cuando te envían el segundo mensaje, atención, esto es decisivo, es cuando comienza el juego. Quien contesta antes, con toda probabilidad será el perdedor. Si tienes ganas de escribirle, te aguantas. Perderías. Si tienes ganas de preguntarle qué tal está de la gripe que te contó ayer. Te aguantas. Perderías. Que ahora la gripe la tienes tú, y tienes ganas de decirle que te la ha pegado. Te aguantas, perderías. Solo puedes escribir primero si le envías una foto, o una canción, o un meme. o cualquier chorrada, pero no texto, ojo, no texto. Solo se inicia conversación con chorrada, si tienes ganas de añadir algo a la foto, o a la canción, o al meme. Te aguantas, perderías. Si un día, sin querer, debido al alcohol, al insomnio o a las ganas de saber de él, le escribes. Perdiste».

Y atención, si cuesta romper la relación o da reparo, no hay problema, MC y todos los ghosters tienen una aplicación que acaba la relación por ti. Se llama Ghostbox. En fin, cualquiera se atreve a pactar con el diablo para volver a ser joven.