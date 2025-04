A Joel no le dejan registrar su cambio de género en Extremadura: «Estamos decepcionados»

J. López-Lago Viernes, 3 de marzo 2023, 11:30 Comenta Compartir

Joel ha madrugado hoy en su pueblo, Hinojosa del Valle, y se ha saltado el instituto, en Hornachos, para vivir un momento histórico y un ... hito personal en su proceso como persona trans. Pero no ha sido posible. En el registro civil de Villafranca de los Barros han ignorado su petición, según ha explicado su madre, Conchi Rocha, porque el funcionario ha argumentado que ellos no tienen instrucciones para realizar ese trámite relacionado con el cambio de género. Desde el juzgado de Primera Instancia número uno de esta localidad, donde se ubica el registro civil, confirman esta versión: No tienen información, por lo que no saben qué instrucciones seguir.

Los hechos han ocurrido este viernes a las 10,15 horas, cuando Joel, de 14 años, se ha presentado con su madre en el juzgado de Villafranca de los Barros para pedir en el Registro Civil que recogieran su cambio de género con el fin de que dentro de poco su documento nacional de identidad ya no contenga la letra F sino la M de masculino. Lo permite desde ayer jueves la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que entre otras cosas suprime la obligatoriedad de pasar por tribunales médicos, algo que Joel ya tuvo que hacer con trece años para que un juez autorizara su cambio de nombre, por lo que fue entrevistado por psicólogos y psiquiatras. Ahora la novedad es cambiar la F de femenino por la M de masculino en el Registro Civil como paso previo a que se vea reflejado en el carné de indentidad. Los primeros trámites se realizaron ayer jueves, cuando entró en vigor la citada ley, y ya hay muchos testimonios en varios puntos de España sobre alivio que esta ley ha causado en las personas trans poder iniciar este trámite. Pero en Extremadura aún no es posible, al menos en el Registro Civil del juzgado de Villafranca de los Barros. «No sentimos muy decepcionados, mi hijo se pregunta para qué hemos venido. Primero nos han dicho que ese trámite solo se puede hacer de una a tres de la tarde, y entonces les hemos preguntado qué documentación habría que aportar para asegurarnos de que la teníamos toda. La persona del registro ha ido a hablar con la letrada y nos han dicho que eso no se puede hacer porque ellos no tienen ningún tipo de información y que solo se puede hacer este trámite en ciudades grandes como Madrid, Barcelona y así. Le hemos preguntado al responsable del registro si podíamos hablar con la letrada, ha subido a decírselo y nos han dicho que no. Nos hemos ido y nos sentimos fatal, defraudados y decepcionados porque pensábamos que si una ley entra en vigor lo hace en toda España. Digo yo que el mismo derecho tenemos los que vivimos aquí que los que viven en otro lugar del país. Les hemos preguntado que cuándo podríamos hacer el cambio en el registro y nos han dicho que no saben, que vayamos llamando por teléfono y que ya nos dirán cuándo». Noticia Relacionada Ya se puede acudir al Registro Civil para cambiar de sexo En Triángulo temían esta situación En la Fundación Triángulo ya temían ayer jueves que esto pudiera pasar, por eso su presidenta, Silvia Tostado, señalaba que «la ley está muy clara. Ni el funcionario puede inhibirse ni hay que elevar nada a Madrid porque no lo vean claro. Además, esta ley tampoco implica ninguna formación específica», pedía antes de recordar que cuando en 2005 entró en vigor el matrimonio igualitario su aplicación no fue todo lo fluida que debió ser. En estos momentos, la única duda que tiene es que la huelga de secretarios judiciales ralentice estos cambios registrales. Tostado aclara que ya había una ley de 2007 para poder cambiar de nombre y de género que en 2018 trató de humanizarse para adaptarse a la realidad social desde que la organización Mundial de la Salud despatologizó la homosexualidad. «La novedad ahora es que nadie tiene que presentar ningún tipo de documento médico. Parece poca cosa, pero es mucho porque hasta ahora te pedían informes médicos o dos años de hormonación cuando hay gente que ni quiere hormonarse ni someterse a cirugías. Ni las personas trans nacen en cuerpos equivocados ni hay una única manera de ser trans»», describe Tostado. «Ni el funcionario puede inhibirse ni hay que elevar nada a Madrid porque la ley es muy clara» Silvia Tostado Fundación Triángulo Fundación Triángulo tiene un punto de atención a personas trans que financia la Junta de Extremadura. Solo en 2021 atendieron a 176 personas y en 2022 fueron 186 , lo que incluye entornos afectivos. De esa cifra 85 eran menores de edad. «La realidad de las personas trans no tiene que ver solo con el cambio registral, ya que sus necesidades son muchas y dilatadas en el tiempo, lo que implica un acompañamiento en su proceso de aceptación, al igual que en su entorno familiar, laboral o escolar y tener en cuenta que en unos casos todo va a favor, pero en otros muchos no, ya sea por ideologías, creencias religiosas o entornos escolares que se pueden volver muy hostiles». Sobre la conocida como 'ley trans' que entró en vigor ayer jueves en España, desde Triángulo Extremdura decían que «no es que haya ningún beneficio en el proceso trans, solo se trata de reconocer derechos vulnerados». En cualquier caso, Silvia Tostado opinaba que desde ayer en que entró en vigor España es un sitio mejor, pero esta mañana parece que Extremadura parece que no lo es y lo ocurrido le parece «muy fuerte», comentaba antes de empezar a recabar información.

