Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz El Instituto Geográfico Nacional ha detectado este viernes un movimiento sísmico de 1,9 grados en en la localidad portuguesa de Campomayor

Dos semanas después del último movimiento sísmico detectado en Extremadura, este viernes se ha vuelto a registrar un pequeño temblor muy próximo a la región extremeña.

Esta vez el epicentro ha estado muy próximo a la ciudad de Badajoz, pero al otro lado de la frontera, concretamente en Campomayor. El temblor, de 1,9 grados de magnitud en la escala de Richter, se ha producido sobre las 11.30 horas a 11 kilómetros de la superficie terrestre, por lo que difícilmente habrá sido sentido por la población. Para ser exactos, se ha anotado a las 11:36:20, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto se ha ubicado en la latitud 39.0179, longitud -7.2142.

Este temblor se ha dado al oeste de Extremadura, zona en la que se suelen registrar los temblores en Extremadura que es justo en la frontera con Portugal o en el centro.

Últimos movimientos

El último terremoto que anotó el IGN tuvo lugar hace dos viernes, el 17 de octubre, con el epicentro muy próximo a la localidad pacense de Higuera la Real, en la frontera con la provincia de Huelva. El temblor, de 1,6 grados de magnitud en la escala de Richter, se produjo sobre las 16.45 horas a nivel de la superficie terrestre.

El anterior tuvo lugar el 17 de julio, en la localidad pacense de Villarta de los Montes. El temblor, de 2 grados de magnitud en la escala de Richter, se produjo a las 18:34:25, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En ese mismo mes, el 3 de julio, tuvo lugar otro con epicentro muy próximo al municipio de Fuente de Cantos. El movimiento sísmico en aquella ocasión fue de 1.7 de magnitud en la escala de Richter. En el mes de marzo ya tuvo lugar en esta misma localidad otro movimiento sísmico, muy cerca del detectado a primeros del presente mes. La magnitud de ese temblor fue 1.5 de magnitud en la escala de Richter y se detectó a las 00.46 horas, a un kilómetro de profundidad.

Entre medio de los dos temblores de Fuente de Cantos se produjo el pasado 17 de mayo otro en Alconchel, de parecida intensidad (1,6) y a seis kilómetros de profundidad.

Todos estos pequeños terremotos, por su escasa magnitud son muy difíciles de ser apreciados. El que sí sintieron muchos extremeños fue el ocurrido el jueves 27 de febrero con el epicentro en Cazalla de la Sierra y Constantina, a unos 30 kilómetros de la provincia de Badajoz. Ese movimiento sísmico fue superior al detectado este sábado ya que fue de 4,1 de magnitud en la escala de Richter y fue detectado en numerosas localidades extremeñas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recogió numerosos reportes automáticos y de vecinos, alarmados por el temblor de tierra, que en principio se catalogó con una intensidad máxima de III-IV en diferentes localidades de Sevilla y Córdoba.

En la provincia de Badajoz se sintió con intensidad III o II en buena parte del territorio pacense. Hornachos es uno de los municipios en los que se dejó sentir con fuerza este movimiento telúrico. «¿Lo habéis notado? El estruendo ha sido importante», compartió en sus redes sociales el alcalde de este municipio pacense, Francisco Buenavista García.

