El PP registra 'Extremadura Suma' para posibles coaliciones electorales

La marca forma parte de una estrategia nacional de los populares para los posibles comicios generales y los autonómicos del futuro L. E. Jueves, 22 agosto 2019, 21:01

Una posible coalición electoral de partidos en Extremadura con formaciones que defienden «la Constitución, la libertad individual y la unidad de España». Con esa idea el Partido Popular ha registrado la marca 'Extremadura Suma', en previsión de que pueda alcanzar un pacto electoral con otros partidos.

El proyecto es un trasunto de 'Navarra Suma', que es la papeleta con la que se presentaron a las pasadas elecciones autonómicas de la Comunidad Foral los populares junto a Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, y que resultó la lista más votada aunque no ha conseguido gobernar.

Con esta experiencia, la dirección nacional de la formación liderada por Pablo Casado ha optado por registrar 'España Suma' y sus réplicas en cada una de las comunidades autónomas. La decisión va acompañada de declaraciones públicas de los dirigentes del partido llamando a la unidad del centroderecha e insistiendo en que es la única manera de frenar al PSOE.

Se trata de una idea desarrollada íntegramente desde la sede del partido en la madrileña calle Génova. Fuentes de la formación en Extremadura han eludido comentar la marca 'Extremadura Suma' dado que consideran que todavía se encuentra en una fase muy incipiente. Hay que tener en cuenta que si bien es posible que haya elecciones generales el próximo 10 de noviembre si Pedro Sánchez no logra ser investido, las próximas autonómicas no tendrían lugar hasta 2023. Incluso, los populares extremeños tienen que elegir un nuevo líder dado que José Antonio Monago ya anunció que no se volvería a enfrentar a las urnas.

Madrid en el espejo

Desde el partido a nivel nacional aseguran a HOY que «el PP ya ha demostrado que es el pegamento del centroderecha, y que puede llegar a acuerdos en aras del interés general, e n beneficio de los ciudadanos. Por ello, registramos 'Extremadura Suma' adelantándonos a posibles escenarios. Dejamos clara la disposición al diálogo y las puertas abiertas para llevar el modelo de Madrid o Andalucía, sinónimo de bajada de impuestos y libertad, a aquellas instituciones donde gobierna la izquierda».

Sin embargo, en otras partes de España, el posible cambio de marca ha sido acogido con escepticismo. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya ha descartado el proyecto 'Galicia Suma' al defender que el PP gallego «lleva diez años dando estabilidad a Galicia» y que lo intentará otra vez en las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar en este caso 2020.

Desde Ciudadanos, el principal aludido, también se ha rechazado a nivel nacional la iniciativa al entender que su proyecto es distinto al del PP. Ayer, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, abrió la puerta a que Vox forme parte de 'España Suma' en unos hipotéticos comicios generales