Los regionalistas presentan su candidatura: «Nuestra hoja de ruta no se dictará en Madrid»

Ana B. Hernández Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Raúl González, Estanislao Martín y Paco Alcántara han rubricado este jueves en Cáceres el principal acuerdo regionalista adoptado en más de dos décadas en Extremadura. Juntos, Levanta y Cáceres Viva acudirán en coalición a las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre. «Nuestra hoja de ruta no se dictará en Madrid, responderá a lo que clama y necesita Extremadura».

Los tres dirigentes políticos han expuesto la importancia de la unidad regionalista en un momento de inestabilidad política en el que confían aglutinar a quienes estén descontentos con los grandes partidos, PSOE y PP, y apuesten por «un voto útil y no radicalizado». Juntos Levanta se presenta como una coalición de centro reformista que aspira a llegar a la Asamblea y convertirse en la llave de la nueva legislatura que arrancará tras el 21-D.

«Si sumamos los votos logrados entre las tres formaciones en 2023, cuando concurrimos por separado, alcanzamos el 3,8%. Ahora, unidos, confiamos en llegar al 5% que se necesita para tener representación en la Asamblea de Extremadura», explica Paco Alcántara.

«Nuestro objetivo es conseguir al menos tres diputados porque creemos que son muchos los extremeños que están descontentos con los grandes partidos y lo que ha ocurrido en esta corta legislatura, y esperamos poder sumar esos votos. Somos el dique de contención contra Madrid y Cataluña y el alivio a la polarización actual», afirma Raúl González, quien encabezará la candidatura de la coalición a la Presidencia de la Junta.

«Somos una opción nítida que trasciende las viejas trincheras de derecha e izquierda, una opción de territorio que no se vende, que no se calla y que no se rinde ante presiones externas», ahonda Estanislao Martín.

Autonomía

La nueva coalición regionalista defiende su poder de decisión y autonomía en la actuación frente a los partidos nacionales, pendientes según ellos de las órdenes que llegan de Madrid, de Génova o Ferraz. «Buscamos devolver la ilusión a los extremeños de un lado y otro que han visto que los partidos nacionales solo están pendientes de la M-30», resume Raúl González.

Apuesta por la independencia política, «que Extremadura decida su destino», y un programa centrado en la educación, en la sanidad, la empresa, el campo y el empleo, que reclame una financiación justa y una ruralidad viva, «garantizando la calidad de los servicios públicos en cada rincón de nuestros pueblos», conforman su carta de presentación

La coalición Juntos Levanta continuará más allá de la cita electoral del 21-D para concurrir bajo la unidad a las municipales de 2027. En esa ocasión cobrará mayor relevancia Cáceres Viva y Paco Alcántara será el candidato de la formación al Ayuntamiento de la capital cacereña.