La región supera la mortalidad nacional en los tipos de cáncer más frecuentes

Extremadura supera la mortalidad media española en 18 de los 25 tipos de cáncer más habituales en hombres y en 16 de los 25 en ... mujeres, según los últimos datos del Centro Nacional de Epidemiología, adscrito al Instituto de Salud Carlos III.

Los tumores en población masculina en los que la región presenta una tasa bruta de fallecimientos por cada cien mil habitantes superior a la nacional son los siguientes: boca y faringe, esófago, estómago, colon, recto, hígado, vesícula biliar, páncreas, laringe, pulmón, piel, mama, vejiga, riñón, mieloma, leucemias y los dos que solo afectan a varones, que son el de próstata y el de testículo. De todos ellos, en leucemias presenta la peor ratio de España (ocho muertes por cada cien mil habitantes a escala nacional y casi trece en la región).

Por el contrario, la comunidad tiene mejores cifras que la media en siete cánceres: intestino delgado, huesos , tejido conjuntivo, melanoma, encéfalo, tiroides y linfoma no de Hodgkin, según las últimas cifras publicadas por el Centro Nacional de Epidemiología, referidas al año 2020. En el de huesos, que es muy poco frecuente y que cuando aparece suele hacerlo a edades tempranas, tiene la tasa más baja del país, con 0,2 fallecimientos por cada cien mil habitantes frente a los 0,8 de España, según las cifras oficiales.

«El tabaco influye no solo en los tumores de pulmón, sino también en otros, como los de laringe, riñón o vejiga» Pablo Borrega Jefe del servicio de Oncología del hospital universitario de Cáceres

En féminas, los 16 que causan más óbitos en la comunidad que en el conjunto del país son los de estómago, colon, recto, páncreas, huesos, melanoma, piel, mama, vejiga, riñón, encéfalo, tiroides, linfoma no de Hodgkin, leucemias y los dos tumores en órganos femeninos, que son los de útero y ovarios. En el otro lado de la balanza, el de los cánceres en mujeres con menor mortalidad en la región que en España, aparecen los de boca y faringe, esófago, intestino delgado, hígado, vesícula biliar, laringe, pulmón, tejido conjuntivo y mieloma.

«Hay dos factores claves que explican por qué hay más mortalidad por cáncer en Extremadura que en el conjunto del país, y son el hecho de tener una población más envejecida y con más fumadores», resume Pablo Borrega, jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario de Cáceres.

Las diferencias entre sexos

En Extremadura hay 147 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (índice de envejecimiento), una ratio superior a la nacional, que es de 129. Esta cifra sitúa a la comunidad en el grupo de las más envejecidas, aunque hay seis autonomías que la superan, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al consumo de tabaco, 24 de cada cien extremeños declaran fumar a diario, la cuarta más alta de España, según el INE. Estos números cambian si se distingue por sexos: la ratio de hombres residentes en la comunidad que fuman todos los días asciende al 28%, tasa dos puntos y medio por encima del nacional y que no supera ninguna región. Y en mujeres no llega al 20%, una ratio ligeramente más alta que la media del país (no llega a un punto de diferencia) y que rebasan cinco regiones e igualan dos.

«Estas diferencias entre sexos influyen en la mortalidad por cáncer», apunta el doctor Borrega, a quien las cifras del Centro Nacional de Epidemiología dan la razón. En cáncer de pulmón, asociado directamente al tabaquismo, la región presenta la segunda mayor tasa de mortalidad del país en hombres y sin embargo, en mujeres está por debajo de la media nacional.

«Pero el tabaquismo –amplía el jefe de Oncología del hospital cacereño– influye también en otros tumores, como los de laringe, riñón, vejiga o páncreas, por la exposición a los residuos del tabaco, ya que la nicotina se eliminan por la orina».