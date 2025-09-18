La región registra 3.685 nacimientos hasta agosto, un 2,4% menos que el año anterior

Redacción BADAJOZ. Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El número de nacimientos registrados en los siete primeros meses del año en Extremadura alcanzó los 3.685, lo que supone 89 menos que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 3.774, un 2,4% menos. En el conjunto del país, el número de nacimientos en los primeros siete meses del año ascendió a 182.818, lo que supone 687 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 59.000 menos (-58.513) que hace una década, según la estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a julio. Del total de nacimientos en lo que va de año, 88.740 han sido niñas y 94.079 niños.

Los datos del INE, recogidos por Europa Press, revelan que en julio se registraron en España 27.475 alumbramientos. En concreto, 4.851 fueron de madres de entre 25 y 29 años; 8.977 de mujeres de entre 30 y 34 años y 8.181 de madres entre 35 y 39 años. Y los niños nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 2.914.

Por comunidades autónomas, los nacimientos caen en Baleares (-5,03%), Cantabria (-3,59%), Extremadura (-2,35%), Navarra (-0,99%), Murcia (-0,81%), Castilla y León (-0,65%), Andalucía (-0,81%) y Galicia (-0,03%). Al contaraio, la Comunidad de Madrid lidera la cifra de nacimientos con un incremento del 2,74%, seguido de La Rioja (2,52%), Asturias (2,05%), País Vasco (1,73%) y Castilla-La Mancha (1,57%).