Extremadura será la primera región en adaptar las oposiciones a personas con dilexia Reunión de Exadis con la Secretaría de Personal Docente. :: HOY NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 13 mayo 2019, 08:11

El tipo de letra para todos los opositores de Extremadura será Verdana a tamaño 14. Además, las personas que aporten documentación que acredite que sufren dilexia contarán con más tiempo para completar el ejercicio, se les valorará más el contenido que la ortografía y también se ampliará el periodo de las pruebas de lectura.

Así lo reveló ayer la Asociación de Dislexia en Extremadura (Exadis) que asegura que ha logrado un compromiso por parte de la Consejería de Educación de cara a las oposiciones del cuerpo de maestros. Exadis considera una gran victoria este logro, ya que así Extremadura se colocaría como la primera región del país en adaptar sus exámenes a estas personas.

«Actualmente», detalla Lola Herrera, presidenta de Exadis, «no se especifica nada al respecto en ninguna convocatoria del país. Sí para las personas con un porcentaje igual o superior al 33% (de discapacidad). Cuestión que deja desamparadas a las personas con un porcentaje inferior al 33%».

«Se nos expone que si se tiene especial sensibilidad para quien presente sus informes, independientemente de su porcentaje. Eso es cierto, pero no figura por escrito y hay desinformación respecto a los disléxicos. Por otra parte, al no figurar en la convocatoria, los afectados no saben qué documentación aportar y ni tan siquiera saben si tienen derecho a sus adaptaciones», explicó ayer Lola Herrera.

Por primera vez las adaptaciones estarán por escrito y reguladas para los opositores que se presenten al cuerpo de maestros de Extremadura. Además esperan que estas recomendaciones queden marcadas para las próximas explicaciones.

Este acuerdo, según detalla la portavoz de Exadis, se cerró el jueves pasado en una reunión con los responsables de la Secretaría de Personal Docente. Herrera espera que el ejemplo se extienda al resto del país y agradece especialmente su apoyo a Rosa Satorras Firetti, asesora jurídica de la Fedis (Federación Española de Dislexia), que les ha ayudado a dar forma a la propuesta. «Sin ella hubiese sido imposible», indica Lola Herrera que anima a todas las personas con dilexia a asesorarse sobre el papeleo que deben llevar y aprovechar estas adaptaciones en sus oposiciones.