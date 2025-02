Extremadura ya nota la falta de algunos productos en los supermercados

José M. Martín Badajoz Martes, 15 de marzo 2022, 21:08 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Ya faltan productos en los supermercados extremeños y algunos no se van a reponer. Las cadenas no van a poder hacerlo, porque no les están ... llegando a sus almacenes.

La huelga del sector del transporte es el motivo principal para que se note cierto desabastecimiento en productos concretos. Sin embargo, no es la única causa. Desde el sector de la distribución de alimentación entienden que se han unido demasiados factores para provocar una situación compleja: la inflación, que anima a la gente a comprar antes de que suban los precios, y la guerra de Ucrania, que genera cierta incertidumbre sobre algunos productos, como pasó la semana pasada con el aceite de girasol, también están influyendo. En algunos supermercados de la región reconocen que durante la semana pasada se notó en sus tiendas un movimiento similar al que hubo antes del confinamiento. Esa mayor demanda de productos ha tenido lugar en los días previos a la huelga de los transportistas, que protestan por el elevado precio de los carburantes, lo que dificulta el abastecimiento. Noticia Relacionada Ruedas rajadas y camiones apedreados en Extremadura J. M. M. El número de camiones que están llegando a Extremadura se ha reducido de una manera muy importante, aseguran fuentes del sector. También los que salen de la región con productos extremeños. Una opinión que choca con las declaraciones de este martes de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, que insistió en que no existen problemas en Extremadura a pesar de la huelga en el sector del transporte. «Hasta lo que yo sé, de abastecimiento no tenemos problemas», dijo la consejera, que también defendió el derecho a la huelga. «Lo respetamos en el campo y lo respetamos en el resto de sectores, porque están en su derecho y es un derecho constitucional», remarcó García Bernal. Más incidencia No es la sensación que existe en las cadenas de distribución, desde donde detectan que el paro de transportistas está teniendo mucha más incidencia de la esperada y ya advierten de complicaciones a muy corto plazo si se mantiene. Más información «Mover el camión nos cuesta más dinero del que ganamos» Estrella Domeque «Si el paro del transporte va a peor pediré escolta a la Guardia Civil» J. López-Lago Este martes ya se veían, en determinados momentos del día, estantes vacíos de productos como la leche o los precocinados y la previsión es que también afecte a yogures, pan de molde y otros alimentos básicos. El problema está siendo menor porque las empresas fueron previsoras y llenaron las tiendas el domingo y porque las grandes superficies tienen mucha capacidad de almacenaje. Aun así, va a ser muy difícil reponer todo y las pequeñas tiendas de las zonas rurales serán las primeras que noten la falta de productos. Otros sectores, como el de los cáterin de los comedores escolares ya ha avisado a los padres de que no podrán ofrecer el menú habitual por la falta de productos en sus cocinas.

