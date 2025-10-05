La región se mantiene a la cabeza en donación de sangre

El presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, Jesús Domínguez, ha destacado que la región siga estando, por undécimo año consecutivo, ... a la cabeza en donación de sangre, a la par que ha celebrado que, a diferencia de otras comunidades, en esta nunca se ha tenido que cancelar o aplazar una intervención quirúrgica por falta de dicho recurso. Lo ha hecho en el marco del acto conmemorativo por el Día Regional del Donante de Sangre, el cual ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura ayer sábado. En él han sido distinguidos dieciséis grandes donantes de la comunidad de las hermandades que configuran la Federación Extremeña de hermandades de donantes.

Uno de los reconocidos ha sido Francisco Javier Valiente, quien ha recordado, en nombre de quienes también han sido distinguidos este sábado, que la donación es un acto «anónimo y personal» que se hace «desde el corazón sin esperar nada a cambio», a la vez que ha apuntado que donar sangre es un «acto sencillo, pero de un poder inmenso».

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, ha indicado que los donantes constituyen un «pilar fundamental del sistema de salud», a la par que ha recalcado que «sin ellos no se pueden llevar a cabo trasplantes».

En el acto, también ha participado la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien ha considerado que esta es la historia de las «tres eses»: un relato que comienza con la sangre, implica la solidaridad y finaliza con el simbolismo de que sea la Asamblea, donde reside la voluntad popular, la que acoja el acto de entrega de estos reconocimientos.

«Os agradecemos el trabajo que hacéis», ha apuntado la presidenta del legislativo. Asimismo, tras agradecer a todos los donantes el ejercicio de las «mejores labores de humanidad que se pueden hacer», Martín ha recordado que en otros lugares en estos momentos se está «derramando mucha sangre» y ésta merece, ha concluido, también esa «ese de solidaridad de toda la humanidad».