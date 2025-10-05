HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida

La región se mantiene a la cabeza en donación de sangre

Redacción

MÉRIDA.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, Jesús Domínguez, ha destacado que la región siga estando, por undécimo año consecutivo, ... a la cabeza en donación de sangre, a la par que ha celebrado que, a diferencia de otras comunidades, en esta nunca se ha tenido que cancelar o aplazar una intervención quirúrgica por falta de dicho recurso. Lo ha hecho en el marco del acto conmemorativo por el Día Regional del Donante de Sangre, el cual ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura ayer sábado. En él han sido distinguidos dieciséis grandes donantes de la comunidad de las hermandades que configuran la Federación Extremeña de hermandades de donantes.

