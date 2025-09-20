Las región invierte más 17 millones en mejoras de eficiencia energética de 134 colegios

La Junta de Extremadura ha destinado este año 17.705.728 euros a obras de mejora de la eficiencia energética, implantación de energías renovables ... y sistemas de climatización en edificios educativos, trabajos que han beneficiado a 76 colegios públicos y 58 institutos de la comunidad autónoma.

En concreto, la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido 9.480.782,05 euros en subvenciones para estas obras en edificios e infraestructuras municipales vinculadas a la prestación de servicios educativos, cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del Programa FEDER 2021/2027.

De esta inversión se han beneficiado 63 ayuntamientos que han solicitado estas ayudas, siendo la tasa de aprobación del 80 por ciento, según ha precisado en nota de prensa la Junta de Extremadura este viernes.

Además, se han hecho actuaciones de eficiencia energética en el CEIP Miralvalle de Plasencia, con una inversión de 882.000 euros, y en el CEIP La Paz de Plasencia, con 494.000 euros; así como han sido licitadas otras once actuaciones con un presupuesto de 850.000 euros.

Asimismo, la consejería ha destinado 6.838.946 euros al autoconsumo eléctrico y cambio de luminarias led en 58 institutos de enseñanza secundaria, dentro del plan para la contratación del suministro de sistemas de generación fotovoltaica destinado a los institutos de enseñanza secundaria, una financiación del 85% con cargo al programa Feder 2021-2027.

Las fuentes de iluminación de estos centros educativos, explica la Junta, se encontraban en gran medida «obsoletas» o «en mal estado», por lo que su sustitución por aparatos de iluminación con tecnología led permitirá reducir aún más el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética.

A su vez, la Junta ha avanzado que trabaja en una nueva convocatoria de más de 20 millones de euros en ayudas destinadas a los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la climatización de más colegios públicos de la región.