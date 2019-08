La región incumplirá el déficit para no recortar partidas esenciales Guillermo Fernández Vara, esta mañana en Presidencia de la Junta. / BRÍGIDO Vara señala que la falta de presupuestos supone un agujero de 200 millones a la región y acusa a PP, Cs y los independientistas de bloquearlos CELESTINO J. VINAGRE Martes, 27 agosto 2019, 13:54

A Extremadura le faltan 200 millones por el bloqueo político nacional, concretado en la ausencia de nuevos presupuestos, y los Presupuestos regionales de este año acumulan ese desfase. De esta manera, es muy posible que la región incumpla con el déficit previsto al acabar el año. El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara asume que es muy posible que sea así pero subraya que no recortará en servicios fundamentales para cumplir con esa exigencia contable. «El déficit no es por una mala gestión de la Junta sino porque el Estado no aporta esos recursos. Y tengo claro que no voy a hacer recortes en servicios fundamentales bajo ningún concepto para cumplir con el déficit«, ha subrayado el presidente extremeño en la rueda de prensa posterior a la celebración del primero Consejo de Gobierno tras el regreso de las vacaciones.

Vara ha cuantificado en 200 millones las ingresos que no ha recibido Extremadura por varios conceptos por parte del Estado. Desde entregas a cuenta, a liquidación del IVA (unos 70 millones) o menos dinero (24 millones) para Dependencia y otros servicios como se recogía en el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Si a Extremadura le faltan ahora esos 200 millones es porque PP, Ciudadanos y los independentistas votaron juntos para tumbar esos presupuestos. Ellos son los únicos culpables», ha remarcado Fernández Vara. En el conjunto del país, las comunidades autónomas cifran en más de 5.000 millones la cantidad que ahora no pueden disponer del Estado.

Vara también se ha referido en la rueda de prensa a los problemas del transporte ferroviario, con nuevas incidencias en los últimos días. La Junta, ha dicho, ha pedido una reunión al Ministerio de Fomento y sus empresas públicas para «exigirles que esto no vuelva a suceder», aunque ha indicado que la situación ferroviaria regional «está mejor que hace un año, hay objetivamente menos incidencias. En todo caso, eso no les exime de cumplir y de que, en el caso de las obras previstas para el tren de altas prestaciones, se terminen cuanto antes».

Respecto a las quejas por el cambio de operador en dos rutas de autobús en la provincia de Badajoz (que antes llevaba Leda y ahora Alsa), ha recordado que, en primer lugar, las rutas «que antes estaban en el concurso se siguen desarrollando, no se ha quitado ninguna». Otro asunto es que ahora hay menos trayectos disponibles para viajes, por ejemplo, entre Badajoz y Zafra. En este sentido, la Junta está hablando con diversos operadores. «Hay interés, así nos lo han transmitido, en poder hacer esos trayectos», ha concluido.

Por último, Vara se reunirá después del Día de Extremadura con las organizaciones profesionales agrarias con representación en el Consejo Asesor Agrario para abordar medidas contra la sequía.