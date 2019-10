En Extremadura faltan comerciales, informáticos y especialistas de construcción Dos obreros trabajando en la construcción de varias viviendas de nueva promoción en Cáceres. / HOY También hay déficit de profesionales como médicos, logopedas y fisioterapeutas ÁLVARO RUBIO Cáceres Sábado, 12 octubre 2019, 08:33

«Hay ocupaciones laborales en las que es difícil encontrar candidatos en esta comunidad autónoma». La afirmación la hace el director del Observatorio de Empleo de Extremadura, David Núñez, que alude sobre todo a puestos de trabajo en los que es necesaria una mayor especialización.

Hace referencia principalmente a tres grandes grupos. El primero está relacionado con el sector de la construcción y destaca la dificultad de las empresas para encontrar perfiles de soldadores, carpinteros de aluminio, montadores de placas solares, encofradores y electricistas con conocimientos en domótica.

A ellos les siguen los comerciales. Asegura que en los últimos años las entidades están demandando profesionales en comercio exterior y los candidatos no suelen cumplir los requisitos exigidos.

El otro campo en el que los empresarios no dan con la persona idónea es la informática. «La dificultad llega cuando buscan perfiles especializados como programadores y desarrolladores. Además, cada vez son más las empresas que solicitan analistas en 'Big Data'», apunta Núñez. Se refiere a aquellos que recopilan toda la información que se genera en la red para que sea útil para las entidades en las que trabajan. Es frecuente que ingenieros, informáticos o matemáticos se dediquen a ello. Sin embargo, cuando una empresa de la región busca a este profesional se topa con que la mayoría ya está trabajando en grandes ciudades como Madrid.

Para aportar soluciones a eso entidades como las cámaras de comercio realizan cursos centrados en los principales nichos de empleo. «Por ejemplo, desarrollamos un programa dirigido a mayores de 16 años y menores de 29 que no estén trabajando ni realizando ninguna otra formación. En los últimos años, entre otras iniciativas, estamos haciendo formación en áreas de informática y comunicaciones», comenta Elisa Macías, responsable de Recursos Humanos y Formación en la Cámara de Comercio de Cáceres.

Ofertas más comunes Sector agroalimentario. El campo es uno de los sectores que más empleo ofrece. Existe déficit de ingenieros agrónomos. Construcción. A las profesiones menos cualificadas se suman las relacionadas con las fotovoltaicas. Servicio a la dependencia. Lo más demandado son los profesionales de ayuda a domicilio. Hostelería y turismo. Los perfiles más solicitados en la región son los de cocineros y camareros.

El objetivo es acceder a los empleos que se generan en la región y publican las más de 40 oficinas del Sexpe. En lo que va de 2009, las empresas extremeñas presentaron en esas sedes 60.000 ofertas de trabajo. De ellas, el 90% se han cubierto. Las restantes son las consideradas de difícil cobertura. «En esos casos, de las que nos llegan se cubre el 50% aproximadamente. El reto es intentar que ese porcentaje aumente», afirma Núñez.

Además, hay otras profesiones en las que, al igual que sucede en el resto de regiones, se está observando un déficit de profesionales. Es el caso de los que se dedican a la salud como logopedas, fisioterapeutas, médicos y ópticos, así como aquellos relacionados con el cuidado de mayores.

«Todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población concentra muchas ofertas de empleo en Extremadura», especifica Núñez. A ellas se suman las del sector agroalimentario, la construcción y el turismo regional. «Las administraciones públicas suelen demandar profesiones de carácter estacional como socorristas y animadores deportivos. También jardineros y profesionales de mantenimiento de edificios y de ayuda a domicilio», añade.

«Las empresas hortofrutícolas han tenido dificultades tremendas para cubrir puestos de trabajo» Francisco Javier Peinado | Presidente de la Creex

El campo

Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) aluden a los trabajadores del campo. «Las empresas hortofrutícolas han tenido unas dificultades tremendas para cubrir muchos puestos de trabajo y ahí la especialización es mínima. No se trata de un problema formativo, sino que esos puestos no son atractivos para los desempleados de la región», apunta Francisco Javier Peinado, presidente de la Creex. «Están muy bien las políticas sociales, pero hay que tener mucho cuidado para que esas ayudas no desincentiven el interés por ciertos puestos», asevera tras poner como ejemplo la última medida planteada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Se trata de reducir el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario. «En el sector agroganadero está creando cierta inquietud porque tienen miedo a que todavía sea más difícil encontrar profesionales que quieran trabajar en el campo», critica Peinado.

Sobre el número de contratos realizados en el sector agrario, Núñez detalla que en 2018 se dio empleo a 157.000 personas y en 2019 a 167.000, un dato que se asemeja al de 2017. «Esas cifras muestran algo que sucede desde 2014. Un año sube mucho y otro baja. Consideramos que está directamente relacionado con las condiciones climatológicas y con que hay cultivos en los que un año la producción es alta y en otro se reduce», asegura Núñez, quien también alude a que «hay déficit de ingenieros agrónomos».

«El sector energético es muy importante. En el último trimestre ha creado 2.300 empleos» David Núñez | Director del Observatorio

Por su parte, desde el Observatorio detallan que «el sector energético está adquiriendo gran importancia». Detallan que «en el último trimestre ha creado 2.300 empleos».

Deportistas de alto nivel

Pese a que son varios los ámbitos en los que existen dificultades para encontrar profesionales en Extremadura según los empresarios de la región y el Observatorio, el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que publica trimestralmente el Ministerio de Trabajo a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) no los recoge. En él solo se alude a deportistas profesionales y entrenadores deportivos. «Esas dos ocupaciones aparecen porque hay un acuerdo nacional para que las mismas figuren en todas las provincias y así no haya que pasar por los servicios de empleo para fichar deportistas de alto nivel. Si no, para fichar por ejemplo a Neymar, el Barcelona tendría que presentar primero una oferta en el servicio de empleo catalán», explican desde el Sexpe.