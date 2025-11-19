HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde Ignacio Gragera (i), el presidente de Caja Rural Urbano Caballo, la consejera Victoria Bazaga y la directora general de la entidad Rocío Morales esta mañana en Badajoz. HOY

La región como apuesta gastronómica se exhibe este fin de semana en Badajoz

II Feria Agroalimentaria Espiga ·

Caja Rural Extremadura ha presentado un ambicioso programa con celebrities de la cocina, estrellas Michelin y con Toño Pérez y José Pizarro como padrinos de la segunda Feria Espiga que arranca el viernes en Ifeba

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:35

Toño Pérez, del restaurante Atrio, y José Pizarro, chef extremeño afincado en Londres, donde lidera varios negocios de éxito, apadrinan este año la segunda edición ... de la Feria Agroalimentaria Espiga, lo que da una idea del nivel de este evento que Caja Rural de Extremadura quiere repetir. Empieza este viernes en Badajoz y dura todo el fin de semana, reservándose el lunes para profesionales. Tendrá lugar en Ifeba, donde el programa de actividades es muy variado y con profesionales de la cocina con gran tirón, como restauradores con estrellas Michelin, influencers o personas relacionadas con el popular programa televisivo Masterchef, desde el profesor Pepe Rodríguez, a la pequeña Olivia del formato junior o Carlos Maldonado, que fue uno de los ganadores a los que mejor le ha ido después con su propio restaurante.

