La región como apuesta gastronómica se exhibe este fin de semana en Badajoz

Toño Pérez, del restaurante Atrio, y José Pizarro, chef extremeño afincado en Londres, donde lidera varios negocios de éxito, apadrinan este año la segunda edición ... de la Feria Agroalimentaria Espiga, lo que da una idea del nivel de este evento que Caja Rural de Extremadura quiere repetir. Empieza este viernes en Badajoz y dura todo el fin de semana, reservándose el lunes para profesionales. Tendrá lugar en Ifeba, donde el programa de actividades es muy variado y con profesionales de la cocina con gran tirón, como restauradores con estrellas Michelin, influencers o personas relacionadas con el popular programa televisivo Masterchef, desde el profesor Pepe Rodríguez, a la pequeña Olivia del formato junior o Carlos Maldonado, que fue uno de los ganadores a los que mejor le ha ido después con su propio restaurante.

Con todo, la apuesta es la materia prima extremeña y poner en valor los alimentos de crecen y se producen en la tierra. La feria ha sido presentada este miércoles y por eso el presidente de Caja Rural, Urbano Caballo, ha incidido en que el evento dobla su superficie este año hasta los 4.000 metros cuadrados y será «un gran escaparate de productos extremeños, no de otra región», por eso ha subrayado que servirá para promocionar las 14 denominaciones de origen protegidas que existen en Extremadura más los productos con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y otras pequeñas empresas del sector agroalimentario que tendrán una oportunidad para darse a conocer. Por otro lado, la feria servirá de marco para los premios Espiga que anualmente concede Caja Rural de Extremadura, todo un referente en el sector

Según ha explicado Caballo, los pilares sobre los que se apoya esta iniciativa «son la alimentación, el turismo gastronómico, el turismo rural y el turismo cultural. Sería conveniente que sirviera para vender estos cuatro pilares ahora que están de moda los alimentos en origen y el kilómetro cero porque en Extremadura tenemos muchas cosas que ofrecer», ha señalado el presidente de Caja Rural.

Además de talleres, mesas redondas, conferencias o showcooking, la II Feria Agroalimentaria Espiga acogerá a 65 expositores (30 más que el año pasado) y 130 empresas, las cuales buscarán aumentar su negocio sacando su producto al exterior asesoradas por Avante, que es la empresa pública de la Junta de Extremadura que tutela a muchos empresarios de la región.

Victoria Bazaga e Ignacio Gragera

La consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, ha estado esta mañana en la presentación de la segunda edición de la Feria Agroalimentaria Espiga. Le gusta la fecha elegida, se ha alegrado de que las ciudades, en este caso Badajoz, «respondan para hacer cosas», ha destacado el nivel de los participantes y ha recordado cómo la gastronomía es una excelente carta de presentación para el turismo.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha manifestado en relación con la II Feria Espiga que «Extremadura ya está presente en mesas de grandes restaurantes del país y ahora toca dar un paso más». Además, ha destacado que a esta iniciativa privada la acompañen instituciones públicas como la Junta de Extremadura con Avante para poder abrir mercados, y el Ayuntamiento a través de Ifeba, una institución, afirma, «que ya es un referente de influencia en el Alentejo» y que «atrae a muchas personas, por lo que crea riqueza»