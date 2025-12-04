HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La experiencia y reflexiones de Regino ilustraron el taller celebrado este miércoles en Badajoz. Ángel Márquez

Regino, 17 años: «sonreíd a un autista, os lo agradecerá»

La asociación Ccapaces pone en marcha un taller en el que Regino de Miguel, pacense con TEA, expresó cómo se siente y desmontó prejuicios sobre este espectro que afecta al 1% de la población

J. López-Lago

J. López-Lago

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:34

Necesito que me conozcan y que me quieran como soy. Con esta frase presidiendo el salón de actos de la Facultad de la Documentación y ... la Comunicación, en Badajoz, este miércoles tuvo lugar un taller con una idea central, que escuchemos a las personas autistas, como expresó la periodista Elisa Martín, que presentó un taller dedicado a derribar mitos en el Día Mundial de la Discapacidad. Regino de Miguel, pacense de 17 años, es autista no verbal y su madre, Yolanda Aguas, la impulsora de la asociación Ccapaces (Conocimiento Científico aplicado a personas autistas, a su crecimiento, su entorno y su salud). Esta vez Regino, presente en la sala y a través de la voz de su madre, trasladó lo que siente pero no puede comunicar.

