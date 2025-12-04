Regino, 17 años: «sonreíd a un autista, os lo agradecerá»

Necesito que me conozcan y que me quieran como soy. Con esta frase presidiendo el salón de actos de la Facultad de la Documentación y ... la Comunicación, en Badajoz, este miércoles tuvo lugar un taller con una idea central, que escuchemos a las personas autistas, como expresó la periodista Elisa Martín, que presentó un taller dedicado a derribar mitos en el Día Mundial de la Discapacidad. Regino de Miguel, pacense de 17 años, es autista no verbal y su madre, Yolanda Aguas, la impulsora de la asociación Ccapaces (Conocimiento Científico aplicado a personas autistas, a su crecimiento, su entorno y su salud). Esta vez Regino, presente en la sala y a través de la voz de su madre, trasladó lo que siente pero no puede comunicar.

Otra periodista, Yaiza Perera, de El Mundo, manifestó su admiración por Regino desde que lo conoció hace cuatro años y descubrió cómo se comunicaba con el teclado, lo que le desmontó muchos prejuicios, por eso decidió darle voz. «Fue fascinante conocer todos sus logros y su inmensa sensibilidad, tiene un mundo interior apasionante», dijo de él.

La convocatoria tuvo algo de reivindicación pero fue, sobre todo, pedagógica, con dinámicas para aproximarnos a las sensaciones de un autista. Se habló de que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta al 1% de la población y no tiene cura, que es una alteración del neurodesarrollo, pero al ser un espectro unas personas dominan el habla y otras no, si bien comparten dificultades al comunicarse. Tampoco hay que pensar que hay un genio detrás de cada persona autista porque no es real y les estigmatiza.

Desde su propia vivencia, Regino manifestó por voz de su madre y previo uso de una tablet, cómo se siente. «Esto es probablemente un enigma para vosotros y decir enigma quiere decir que tiene solución. Lo más probable es que queráis mirarnos con curiosidad, con mente de científico, pero somos personas como las demás, aunque parezcamos bichos raros», expresó el joven, que de mayor quiere ser periodista y comparte sus sensaciones en Instagram.

Regino confesó que empezó a saber que era autista cuando tenía seis años y hasta entonces se sentía uno más. Ahora reivindica poder estudiar en un colegio ordinario. Él lo hace en el IES San Roque de Badajoz con la ayuda de una especialista, Beatriz.

Mario, mexicano de 47 años, también prestó su testimonio con un vídeo grabado. Él sí puede hablar y explicó que cuando fue diagnosticado con 44 años esto le ayudó a entender su mundo interior y necesidades. «Los ruidos me desregulan y me pueden provocar una crisis, por lo que evito restaurantes», ilustró. El taller reveló que hay camino por recorrer. El propio Regino dio pistas sobre cómo dirigirse a él y de lo valioso que es decir hola a una persona autista. «Sonreid a un autista, os lo agradecerá», pidió antes de que el taller diera paso a una sucesión de testimonios, la mayoría de personas que tienen relación más o menos directa con personas autistas, por lo que resultó muy valioso compartir sensaciones muy diversas. En unos casos de habló de la necesidad de respiros ante lo que una madre calificó de «pesada mochila» que han de llevar, o de que muchas familias con miembro autista sienten a veces soledad. En otros casos se expuso que la inclusión hoy día aún es «postureo», y de en los colegios se está viendo una evolución en la actitud de algunos docentes que solicitan formación para atender todo tipo de perfiles de alumnos en las aulas.