Regar en Tierra de Barros

Estoy hecho un lío con el regadío de Tierra de Barros. Por más que leo informes, no me aclaro. Sospecho que el tema se está ... convirtiendo en un clásico de las teorías de Steve Bannon: sembrar el caos para que el ciudadano se harte y deje de preocuparse por el problema. Después de semanas intentando desentrañar el misterio, he llegado a la conclusión de que no hay agua suficiente y, sobre todo, no acabamos de tomar medidas para aprovechar eficientemente la que tenemos.

En octubre, asistiendo a una cata de la Torta del Casar, pasé una mañana rodeado de ganaderos y especialistas en temas agropecuarios. Me explicaron muy gráficamente el problema del agua en Extremadura, que no es solamente que no llueva, sino que, para resumirlo de manera que todos lo entendamos, con el agua que aquí se pierde, se podría regar Almería. En Extremadura hay más de cien embalses. Los más grandes son los de Alcántara, en el Tajo, y la Serena, en el Zújar, que ocupan más de 100 kilómetros cuadrados. La presa de Alcántara, con 133 metros de altitud es la más impresionante. El embalse más antiguo es el de Cíjara, que se construyó en 1956. En 1961, se acabó el de Orellana y antes de 1970 ya estaban construidos los de García de Sola (1963), Valdecañas (1964), Zújar (1964), Torrejón (1967) y Alcántara (1969). Somos la región con más agua embalsada en 13 centrales hidroeléctricas y 126 presas, casi un tercio del agua embalsada en toda España. Dos de los ríos más largos y caudalosos de España, Tajo (1.007 kms.) y Guadiana (818), cruzan Extremadura. Y tenemos el paradigmático caso de la Siberia, donde, entre 1956 (Cíjara) y 1990 (La Serena), se levantaron cinco pantanos y solo Andalucía y Castilla León embalsan más agua que esta comarca. ¿Por qué perdemos tanta agua? En la tertulia que les menciono, me explicaron cómo en Extremadura por cada 600 litros por metro cuadrado de lluvia, se evaporan 1.000 litros: un déficit de 400. Esto se evitaría con medidas como tuberías, soterramiento de conducciones y otras que impidieran la brutal evaporación que padecemos. Alguno pensará que, a lo peor, aquella era una ocurrente 'tertulia de cuñados'. Pero es que dos meses después, en su última reunión de 2023, celebrada en diciembre en Los Santos de Maimona, el Consejo Económico y Social de Extremadura elevaba a la Junta un dictamen referido a la sequía en el que pedían a las administraciones que se tomaran en serio dos cuestiones en torno al agua: procurar mayor eficacia en el suministro y mejorar las infraestructuras de suministro y riego. El informe señalaba que se pierde mucha agua por el mal estado de las canalizaciones y la poca eficiencia en el suministro. No se trata de ocurrencias, sino de datos. El cambio climático acecha y negarlo es acientífico y zoquete, aunque lo del agua como problema es antiguo. Ciñéndonos solo a Cáceres, el primer documento histórico extremeño conservado que habla del agua data de 1494 y hace referencia a Cáceres y al encauzamiento obligado de su rivera del Marco; la primera exposición del fracasado Cáceres 2016 fue sobre el agua; el primer DVD cacereño se titulaba 'La pulga de agua'; la primera bajada de la Virgen de la Montaña se produjo en 1642 y fue para pedir agua, el monumento más singular de la ciudad es un aljibe y el 10% de las calles cacereñas llevan nombres relacionados con el agua. Seguirán enredándonos con lo del regadío en Tierra de Barros, pero la verdad es la que es: falta agua y, sobre todo, falta voluntad para usarla eficazmente. Y no es un problema de este gobierno extremeño, sino de hace muchos gobiernos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión