Las reservas acumuladas de agua insuflan optimismo a los regantes del Guadiana pese al inicio seco del otoño

Casi todo son buenas noticias para los regantes extremeño del Guadiana. La pasada campaña se usó bastante menos agua de la que se podía disponer, ... casi un 25% de ahorro; los embalses se llenaron y en estos momentos acumulan casi 1.600 hectómetros cúbicos (hm3) más en territorio regional que hace un año. Y ello provoca una próxima campaña de regadío sin agobios, muy diferente a lo vivido recientemente. Ya solo falta que el otoño, que ha arrancado seco, se torne húmedo y llueva con más alegría. Lo agradecería el campo, en general, y también los regantes porque, aunque tienen reservas aseguradas, siempre es mejor tener algo más de caudal.

La última reunión de la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha servido para trasladar buenas noticias. La comisión trata cuestiones sobre la explotación ordinaria y extraordinaria de los embalses y en ella se sientan representantes de la Confederación y de los propios regantes. De forma ordinaria se reúne para aprobar las propuestas de llenado y vaciado de los embalses presentados.

Ayer, en su reunión, se trasladó «una mejoría evidente en el volumen total de los embalses», permitiendo que en la campaña recién finalizada se realizara con normalidad tanto en las zonas oriental (Castilla-La Mancha) como occidental (Extremadura) de la cuenca. Todo porque el pasado año hidrológico, que empezó bajo mínimos, acabó de forma extraordinaria en cuanto a lluvia. Sobre todo porque en el pasado mes de marzo se sucedieron «significativamente gracias a la llegada del tren de borrascas de ese mes (Jana, Konrad, Laurence y Martinho)». Eso implicó que los embalses extremeños del Guadiana llegasen a acumular 5.374,31 hectómetros cúbicos, el 66,2% del total.

La Serena, Cijara, Orellana, García de Sola....todos los grandes aumentaron notablemente sus reservas y los que estaban en situación crítica como Los Molinos, Alange o Tentudía superaron la alarma, en este caso como presas para abastecimiento humano, fundamentalmente.

Con esta situación en la primavera pasada, en la comisión de desembalse e la CHG se ha explicado que en el caso de la zona occidental de la cuenca (la extremeña), se partía con la previsión de 1.063,66 hm3 de consumo pero se han empleado finalmente 803,67 hm3 hasta la fecha. «La implicación de todos (usuarios y organismo de cuenca) ha permitido llevar a cabo una campaña de riego que partía de una situación de normalidad y que, gracias a la eficiente gestión del recurso, ha permitido ahorrar del orden del 24,4 % del agua disponible inicialmente», agrega la Confederación.

Los embalses del Guadiana en territorio extremeño acumulan hoy algo más de 4.530 hm3, cantidad muy superior a la registrada hace un año. Son casi 1.600 hm3 que entonces.

Hay que recordar que para una campaña de riego normal en la cuenca extremeña del Guadiana se necesitan alrededor de 1.100-1.200 hectómetros cúbicos (oficialmente tienen concedidos 1.266).

En estos momentos, el embalse de La Serena acumula 1.994 hectómetros sobre 3.210 posibles; Cijara, 863 sobre 1.505; Alange, 271 sobre 852 posibles; Orellana, 605 sobre 805 posibles y García de Sola, 316 sobre un máximo de 554 hm3.