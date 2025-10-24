HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Canal de Orellana en plena campaña de regadío. HOY

Las reservas acumuladas de agua insuflan optimismo a los regantes del Guadiana pese al inicio seco del otoño

Los embalses en territorio extremeño concentran 1.600 hectómetros cúbicos más que hace un año, después de un ahorro del 24% del agua disponible en la última campaña

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:19

Casi todo son buenas noticias para los regantes extremeño del Guadiana. La pasada campaña se usó bastante menos agua de la que se podía disponer, ... casi un 25% de ahorro; los embalses se llenaron y en estos momentos acumulan casi 1.600 hectómetros cúbicos (hm3) más en territorio regional que hace un año. Y ello provoca una próxima campaña de regadío sin agobios, muy diferente a lo vivido recientemente. Ya solo falta que el otoño, que ha arrancado seco, se torne húmedo y llueva con más alegría. Lo agradecería el campo, en general, y también los regantes porque, aunque tienen reservas aseguradas, siempre es mejor tener algo más de caudal.

