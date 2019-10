El regalito del cazador El alcalde de Olivenza rechaza los trofeos que Gómez Sequeira había 'preacordado' con él y el presidente Vara traer a la región Exterior del antiguo cuartel de Caballería de Olivenza, posible sede del museo de caza. :: / HOY ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 12 octubre 2019, 10:08

Casi siempre, si no siempre, las formas son tan importantes como el fondo. Posiblemente por eso, cuando menos en parte, la noticia del museo de la caza en Olivenza ha desatado una polémica en la región. La noticia la ha dado El País y el exhaustivo reportaje de Manuel Ansede nos ha desvelado que aún persisten formas de actuar un tanto caciquiles. Lamentablemente.

No me gusta la caza, ni quiero un león disecado ni disfruto viéndolo. Todo lo contrario. Pero no creo que abrir un museo de la caza sea ningún despropósito ni que se tenga que echar mano de las vísceras para oponerse desde el minuto uno a la iniciativa. Y mucho menos sin conocer el proyecto ni los términos económicos en que se haría realidad. La caza existe, afición a ella hay en la región y fuera de nuestras fronteras también.

Y, según la información de El País, el de Olivenza sería, hubiera sido, el mayor museo de caza del mundo, con 420 especies. Por lo que posiblemente sería, hubiera sido, un importante revulsivo turístico para la zona. Y al que la asistencia, en cualquier caso, no es obligatoria.

El problema está en que resulta complicado no revolverse cuando se ve el vídeo de El País o se lee el reportaje. Y se conoce al cazador y se descubre cómo se gesta el museo. El rechazo a ambas cuestiones ha sido tal que, posiblemente, ha contribuido en parte a que el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, haya optado finalmente por rechazar el regalito del cazador y que su decisión haya sido aceptada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, participante junto al primer edil oliventino en una 'operación' que no ha beneficiado a la región.

Marcial Gómez Sequeira, expresidente de Sanitas y orgulloso franquista, tiene cientos de animales disecados en su mansión de La Moraleja, fruto de los 11 años y tres meses en los que durante 24 horas al día ha estado pegando tiros, según sus cálculos. Y un buen día, para no dejar el 'marrón' a su familia, a ver qué hacer con tanto animal disecado, decidió que lo mejor era sacarlos de su casa. Entonces, «se me ocurrió contactar con Guillermo Fernández Vara, que es un primo lejano mío». El presidente de la Junta –que ha negado el parentesco– fue a ver la colección, relata el cazador en el vídeo, y «se nos ocurrió llevar mis trofeos de caza a Extremadura y convertirlos en un museo». Por eso, el propio Vara y el alcalde de Olivenza, según El País, «firmaron en marzo un preacuerdo con el empresario para exponer 1.250 trofeos en el Cuartel de Caballería, un edificio del siglo XVIII en el corazón del pueblo extremeño».

Y aún hay más. «Esto vale decena de millones –dice también el cazador– pero estamos haciendo una valoración prudente, en una cantidad que no sea más de 10 o 12 millones de euros para que el presupuesto de la Junta no sea excesivo», detalla Sequeira para redondear el favor que hace a la región.

Esta forma de actuar, tal como la cuenta públicamente el cazador millonario, no es afortunada. No solo porque no se deben ir cerrando preacuerdos sin exposición antes de los proyectos, cuando menos a los vecinos afectados, ni porque, a pesar de una mayoría absoluta, el gasto que conlleve ese museo, sea el que sea, es de dinero público y por tanto su desembolso merece una explicación detallada, sino, sobre todo, porque nos coloca en esos tiempos en los que el cacique de turno echaba manos de los gobernantes para cumplir sus deseos.