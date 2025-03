Regalar pan y cerdo para evitar la despoblación

Javier Mendoza Domingo, 6 de agosto 2023, 07:36 Comenta Compartir

La emigración en Extremadura no es un tema que sea sorprendente para los extremeños porque están acostumbrados a esto. Seguramente, no habrá ningún extremeño que ... no tenga familiares nacidos aquí que vivan en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc…

La situación era tan dura: no había trabajo ni posibilidades de garantizar dignas condiciones de vida. Por eso, a muchos extremeños no les quedó más remedio que emigrar. Emigraron por necesidad, pero nunca han olvidado sus raíces y que aman a esta tierra a pesar de las dificultades. Un ejemplo es que muchos vienen aquí a pasar los periodos vacacionales para ver a sus familiares y amigos. Sin embargo, hay pueblos extremeños que no se rinden en evitar desaparecer a pesar de sus pocos habitantes. Algunos lo habrán hecho participando en el «Grand Prix», pero otros han tenido ideas más curiosas como la que tuvo Calzadilla en los años 90. El 6 de Agosto de 1993, este diario puso en su portada la estrategia que se le ocurrió a su alcalde, Pedro Cañada, de regalar pan y cerdo a cada niño nacido en la localidad. El diario informó del cansancio y agobio que sintió al tener que atender las muchas llamadas que recibió de muchos medios de comunicación pidiéndole que explique el porqué de esta decisión. Puede ser algo que cause risa, pero los extremeños que viven en esos pueblos saben que esto no es una broma, que hay que garantizar la supervivencia del pueblo y de sus gentes. Cañada afirmó que lo hicieron 'porque tenemos que usar la imaginación para retener a la gente, ya que aquí no hay más industria que la de la maleta, la de la emigración'. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Consistorio y todo el pueblo se volcó. Lo imposible se hizo posible Lo que parecía un asunto de risa se convirtió en un asunto serio que sirvió para salvar a un pueblo de la desaparición. 30 años después, este diario se ha puesto en contacto con Pedro Cañada para recordar cómo surgió la idea y si se ha logrado resolver el problema de la despoblación. El que sigue siendo presidente de Extremadura Unida tira de la historia para justificar el por qué de esta acción: «En épocas anteriores tener carne no sólo daba de comer, sino que era una forma de garantizar unas condiciones de vida dignas para la zona». Afirma que tuvo dificultades para convencer porque a la gente le hizo gracia pero lo consiguieron. Gracias a esta decisión, se pudo garantizar que las familias tuvieran trabajo en el pueblo, algo de lo que Cañada se siente especialmente orgulloso. En 1993 declaró: «Yo quisiera ofrecer puestos de trabajo, pero aquí no se puede. Si hubiera industrias, no se me habría pasado por la cabeza esta idea». En 2023 afirma que su decisión ha generado muchas posibilidades de empleo para las familias del pueblo por que han conseguido recuperar las dos dehesas de La Zarzuela y El Rebollar. Estas dos dehesas, durante muchos siglos, estaban controladas por los grandes terratenientes. Recuperarlas ha sido un bálsamo para la localidad y un respiro para no desaparecer. Han pasado 30 años. Calzadilla sigue siendo un pueblo pequeño pero que lucha por sobrevivir. Y sobrevivirá. Actualmente, Calzadilla es un pueblo que cuenta con 473 habitantes. Con un pasado basado en la historia de la Antigua Roma, los calzadillanos han ido forjando su identidad incluso en los tiempos más difíciles, siendo un ejemplo de pueblo unido frente a una enfermedad tan preocupante como es la despoblación.

