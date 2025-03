El refugio de la presidenta del TSJEx se encuentra en La Serena

Paloma Aceitón Lunes, 7 de agosto 2023, 07:11 | Actualizado 07:48h. Comenta Compartir

Hay personas amables, entrañables, buenas trabajadoras, y dan todo lo que tienen». No, no se trata de una descripción del edén, ni de los compañeros ... de trabajo que toda persona aspira a tener. Es la definición de los vecinos de Monterrubio de la Serena. Así se refiere María Féliz Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), a sus paisanos. «Tengo pasión por mi pueblo. Nací y me crie allí, voy con muchísima frecuencia y para mí es un refugio donde desconectar y desestresarme», explica.

Ingresó en la carrera judicial en 1988 y su primer destino fue Coria. Un año después pasó a ser titular del juzgado. Posteriormente se incorporó a la Audiencia Provincial de Cáceres, donde pasaría a ser presidenta. Ha sido miembro de la Comisión General de Codificación. Además es profesora en la Escuela de Prácticas Jurídicas en el Colegio de Abogados de Cáceres y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. María Félix se crio y estudió en Monterrubio hasta que se marchó a la Universidad. «Siempre que vuelvo tengo la misma sensación», comenta. Destaca las relaciones que se cuajan en esta localidad. «No resaltaría Monterrubio como un pueblo precioso, maravilloso, histórico..., destaco su gente, la gente que vive allí y cómo te acoge, cómo vive, cómo eres uno más de lo suyos. Cuando llego allí, me siento en un mundo envolvente donde todo es amigable y donde no hay esa tensión diaria cotidiana», comenta la presidenta. «Cuando no puedo más con la tensión, solo con pensar 'me voy a Monterrubio', empiezo a ver la vida con otros ojos» María Félix Tena Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Tena se considera afortunada por mantener relaciones en el entorno de su pueblo. «Cuando tengo mucho trabajo o no puedo más con la tensión, solo con pensar 'me voy a Monterrubio' empiezo a ver la vida con otros ojos», añade. Mantiene un gran vínculo con el pueblo, al que acude en cada ocasión que le surge. «Casi siempre voy en familia y allí mantengo grandes amigos que son mi refugio». Disfruta de las tardes de campo, de comer migas junto a la lumbre y paseos por la dehesa extremeña. «Esas caminatas para mí son un auténtico bálsamo, al igual que en verano las noches interminables de charlas, de debates en la plaza del pueblo en las que hablas con todo el mundo». Rememora su infancia y juventud con un sinfín de anécdotas, entre las que destaca una historia por el cariño con el que la recuerda. «Cuando era joven, los fines de semana nos íbamos a bañar al río y muchas veces hacíamos el camino en burra y pasábamos el día en el campo. Es una experiencia que recuerdo con la maravillosa sensación de haber tenido la oportunidad de vivir». Anima a conocerlo porque «la combinación de mundo rural y de mucha vida en un pueblo no es frecuente encontrarla». Monterrubio de la Serena es limítrofe con la provincia de Córdoba. Está a tan solo 20 kilómetros de Castuera y la zona tiene una orografía particular, situada entre Puerto Hurraco y la Sierra del Oro

