'El Redoble' de Úbeda

Cáceres crece en turistas, plazas hoteleras y pisos turísticos, pero no es exclusivo de aquí, sino tendencia general: los viajes buscando cultura, monumentos y gastronomía ... aumentan. Si nos fijamos en una ciudad top del turismo cultural como Granada, resulta que este año se inaugurarán allí más de diez hoteles con 600 nuevas plazas y en el último año, han abierto 629 pisos turísticos, ya hay más de 3.114 en la ciudad. Cáceres tiene alrededor de 4.000 camas turísticas, Granada cuenta con cerca de 30.000, pero el crecimiento en ambas ciudades y en otras semejantes como Toledo, Salamanca o Santiago de Compostela es parecido en porcentaje.

Un problema que no tiene Cáceres, pero que afecta ya a algunos destinos turísticos emblemáticos es que la población está abandonando el centro y yéndose a vivir a los pueblos de la periferia. El caso de Granada es paradigmático: la ciudad tiene 11.000 habitantes menos que hace 25 años, la quinta población española que más habitantes ha perdido en el último cuarto de siglo. Los granadinos no lo entienden pues presumen de lo bien que se vive allí. Y es verdad, pero los vecinos se van a ciudades cercanas huyendo de la presión turística y de los problemas para alquilar: no hay pisos y los que hay son carísimos. Un dato significativo: el 70% del tráfico en el centro de Granada son automóviles del área metropolitana, cuyos conductores acuden a la capital por motivos de trabajo, gestiones, etcétera. Antes vivían en el centro urbano, pero se tuvieron que marchar y ahora atascan el tráfico en sus viajes de ida y vuelta.

Llegan más hoteles, el centro se llena de turistas y los vecinos huyen. He ahí un problema que hay que prever. Cáceres es todavía un destino turístico de nivel medio alto, pero si sigue creciendo, sufrirá los mismos problemas que los destinos estrella.

Granada es patrimonio de la humanidad. Úbeda y Baeza, también. Y si en Extremadura hay piques entre ciudades, lo de Úbeda y Baeza es de traca: cada una sobre una colina, frente a frente, presidiendo la comarca de La Loma, donde se recoge el 15% del aceite mundial, separadas por ocho kilómetros, perlas excelsas del Renacimiento español, marcadas por dos Antonio (Baeza por Machado y Úbeda por Muñoz Molina), con formidable Semana Santa, Úbeda del PSOE y Baeza del PP… Y un vacile de los de Baeza a sus vecinos: aseguran que el mejor alcalde que ha tenido Baeza fue uno socialista de Úbeda que no facilitó la ampliación de la Academia de la Guardia Civil en su pueblo y el Gobierno (del PSOE) se la llevó a Baeza: 2.000 guardias y muchos millones de euros.

Anduve por Granada, Úbeda y Baeza la semana pasada y no fui capaz de liberarme del síndrome del columnista: no veía hoteles, monumentos ni restaurantes, veía posibles columnas. Aunque la mayor sorpresa del viaje fue descubrir la Jota de Úbeda. Se titula 'El redoble' y te deja de lado. El estribillo es idéntico al del Redoble cacereño: «Redoble, redoble, vuelve a redoblar», etcétera, y una estrofa es muy parecida: «La señoritas de arriba / se lavan con aguardiente / las de la calle de abajo/ con agua de la fuente». De todos modos, el baile típico local es el bolero de Úbeda, la ciudad ya tiene himno oficial y no parece que los ubetenses vayan a porfiar con Cáceres para defender su jota.

Espero, en fin, que, al escribir, no me haya dispersado tanto como aquel capitán de Fernando III, que no acudió a una batalla y se justificó asegurando que se había perdido por los Cerros de Úbeda. Es lo que tiene escribir: lo mismo te inspira una jota que la gentrificación turística.