Entre Redoble y rodaballo

En la papelería Márquez de la calle San Antón de Cáceres me llaman Lorenzo y yo, tan contento. Me bautizó así la madre de las ... chicas Márquez, una señora encantadora, que seguro que descansa en paz, con la que me sentaba a charlar mientras mis compañeras de trabajo compraban carpetas. En Ceclavín, las vecinas de mi abuela me llamaban Ramonín y en Asturias, mis primos me llaman Monchín. Como mi nombre y mis apellidos son largos, en el colegio me llamaban De la Torre, la mayoría de los lectores me dicen Alonso y muchos me llaman Alfonso. En casa de mis padres soy Jose, sin tilde, para mi mujer y mi hijo soy papá y para mi suegra, yerno, simplemente yerno.

Mis alumnos han elegido llamarme José Ramón, aunque algunos prefieren Juan Ramón y otros, Ramón a secas, pero nadie, absolutamente nadie me llama Núñez, que es mi apellido materno y el que certifica mis raíces extremeñas. Alonso de la Torre es un apellido asturiano heredado de mi padre, pero suena bien, a los editores les gusta y lo usan en la portada de los libros. Así que mi pobre madre, como todas las madres, es ninguneada por mí, por los editores, por los lectores, por la familia... Por todo el mundo menos por los portugueses, que, como dan más importancia al segundo apellido, me recuerdan, cada vez que entro en un hotel luso, que soy señor Núñez.

Llamarse al mismo tiempo Lorenzo, Alfonso, Ramón, Ramonín, Monchín, José, con tilde o sin ella, Alonso y Juan te quita importancia, te relativiza, qué más da cómo te llames si lo importante es lo que eres. Yo respondo siempre, me llamen como me llamen, y no protesto ni informo de la equivocación. En la papelería Márquez, me encanta ser Lorenzo porque así homenajeamos a la madre de mis amigas y aunque lo de Ramonín y Monchín suene ridículo, como de muñeco de ventrílocuo, no deja de ser una manera de recuperar la infancia (mi mujer me llama así cuando quiere ponerme en mi sitio: «Recuerda que te llamas Ramonín»).

Así que, en cuestiones de identidad, he aprendido a ser un hombre sin nombre o con muchos nombres, que es la manera de no tener ninguno. Llevo peor lo de los orígenes, que no esté claro que soy de Cáceres en todas sus variantes: cacereñúo, catovi, mangurrino y cacereño DTV (De Toda la Vida). Lo descubrí una noche en la playa de A Lanzada. Estábamos en un chiringuito situado junto al arenal en el que Jesús Puente rodó los anuncios de Atún Claro Calvo, era medianoche, hacía luna llena, bebíamos albariño y comíamos unas navajas que acabábamos de coger en la playa. Mis compañeros eran colegas de O Grove y Vilagarcía y empezamos a cantar el 'Miudiño', 'A Rianxeira' y una canción referida a un rodaballo de Marín.

Cuando entonábamos el estribillo de esta última balada gallega, me dio un bajón y me pregunté: «¿Qué coñe hago yo a estas horas, en esta playa, cantando una canción sobre un rodaballo de Marín si lo mío es el Redoble y la calle Caleros?». Y volví a Cáceres.

Allí, en Galicia, cuando algún lector se mosqueaba, escribía al director despreciando a «ese periodista extremeño». Al volver a Cáceres, ironicé sobre la procesión de La Carrerita de Villanueva de la Serena y denostaron a «ese periodista gallego». El sábado, mi querido Tomás Martín Tamayo me definió como «gallego, casi extremeño, medio portugués» y a veces me gritan por la calle: «¡Ceclavinero!». Ni soy periodista, ni soy gallego, ni me llamo Lorenzo... No tener identidad en tiempos de nacionalismos es la mejor manera de enfrentarse cada día a una realidad cambiante, líquida, mitad Redoble, mitad rodaballo.