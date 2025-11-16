HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Lucero, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres. Hoy

Ignacio Lucero, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres

«En las redes sociales se normaliza el vapeo y el cigarrillo electrónico»

La Asociación Española contra el Cáncer lleva a cabo charlas en los centros educativos con el objetivo de prevenir el consumo en Extremadura

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

Por moda, por desconocimiento o porque se aprecia como algo menos perjudicial que el tabaco. Esas son algunas de las razones que están detrás del ... uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Así lo pone de manifiesto Ignacio Lucero, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En las redes sociales se normaliza el vapeo y el cigarrillo electrónico»

«En las redes sociales se normaliza el vapeo y el cigarrillo electrónico»