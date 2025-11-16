Por moda, por desconocimiento o porque se aprecia como algo menos perjudicial que el tabaco. Esas son algunas de las razones que están detrás del ... uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Así lo pone de manifiesto Ignacio Lucero, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres.

«Eso del ya no fumo, sino que estoy vapeando, los jóvenes lo ven como algo moderno y es muy preocupante», lamenta. «Los adolescentes compran vapeadores de sabores. Es más, incluso hay venta en quioscos y no solo en estancos, algo que habíamos eliminado con los cigarrillos», añade antes de aludir a las estrategias que utiliza la industria para llegar a los jóvenes.

«Lo hacen con el patrocinio de festivales de música, el uso de 'influencers' o el marketing directo de productos, por señalar solo algunas tácticas. Les venden un símbolo de pertenencia que además ven con glamour y en las redes sociales se normaliza el vapeo y el cigarrillo electrónico», explica.

«Además, estas nuevas formas de consumo se venden como alternativas más saludables al tabaco tradicional», añade Lucero, que incide en que los vapeadores están compuestos por sustancias tóxicas y algunas de ellas cancerígenas que se generan con el calentamiento del líquido.

El Ministerio de Sanidad advierte en un informe de riesgos como el aerosol que utiliza el cigarrillo electrónico, pues contiene sustancias cancerígenas, lo cual supone un peligro a largo plazo. Además, alerta de diferentes efectos sobre la salud en corto tiempo, como la enfermedad descrita como EVALI (lesiones pulmonares asociadas al vapeo).

«También hay una falsa creencia de que los nuevos dispositivos son efectivos para dejar de fumar», afirma. De hecho, la evidencia científica de los últimos años desacredita la idea que sugería que los cigarrillos electrónicos tienen un 80% menos de riesgo que el tabaco tradicional.

Para combatir los mensajes equivocados, la Asociación Española Contra el Cáncer lleva a cabo charlas en los centros educativos con el objetivo de prevenir el consumo. «Hasta 2023 solo hablábamos de tabaco convencional, pero llevamos varios años incidiendo en el peligro de dispositivos como cachimbas o vapeadores y cigarrillos electrónicos».

Vacío legal

En torno a ellos «hay un vacío legal y es importante actuar ya», reivindica Lucero. Eso sí, está más cerca que nunca de cambiarlo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de septiembre el Anteproyecto de Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con el objetivo de reforzar la protección de la salud de la población y adaptar la normativa a los cambios en los patrones de consumo. Y eso incluye a los cigarrillos electrónicos, vapeadores o bolsitas de nicotina para uso oral, entre otros, que carecían de una regulación específica.

Cuando entre en vigor la nueva ley –debe ser debatida y aprobada por el Congreso y el Senado, y si el proceso avanza según lo previsto, algunos cambios llegarían en 2026– estos productos quedarán sometidos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional como, por ejemplo, su prohibición en espacios públicos cerrados, la imposibilidad de venderlo a menores de edad, así como cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio.