«Las redes sociales son un apoyo cuando tienes esclerosis»

A Pilar Mansilla Moreno le diagnosticaron esclerosis múltiple (EM) cuando tenía 30 años. «Desde el primer momento he querido estar informada. Lo primero que hice fue buscar a otras personas que estaban en mi misma situación, necesita verme reflejada. Por mucho que te cuente el neurólogo, los pacientes ayudan. Yo encontré una red de apoyo. Personas con las que pueden hablar y te entienden sin tener que explicarles todo lo que conlleva tu enfermedad. Incluso tu familia, que está muy cerca, no te va a entender tanto como el que está pasando por lo mismo que tú».

Dos años después esta extremeña sabe mucho de su enfermedad y cuenta con una red de apoyo de pacientes. A muchos de ellos los ha conocido por las redes sociales y ha decidido investigar este fenómeno. Mansilla está terminando un máster en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Extremadura y ha decidido enfocar su proyecto final en la comunidad de pacientes de esclerosis que hay en Instagram, porque es muy numerosa.

«En la facultad me dijeron que buscase un proyecto del que quisiese estar informada y pensé en esto. Es lo que he visto que yo puedo hacer. No puedo investigar una cura para la esclerosis, porque no es mi ámbito, pero dentro de la comunicación sí se puede ayudar».

En las redes sociales, detalla esta joven, hay una comunidad de pacientes que se ayuda a nivel emocional y psicológico. Además dan visibilidad a la enfermedad e incluso luchan por promover la investigación. «Dan consejos de vida saludable, de alimentación, ayudan a los que acaban de ser diagnosticados...».

De hecho, como parte de su trabajo de fin de máster esta extremeña ha lanzado una encuesta en la que pide que pacientes de EM de toda España rellenen un cuestionario anónimo para conocer su relación con las redes sociales.

A falta de conocer las conclusiones de su estudio, Mansilla Moreno habla de su propia experiencia y cree que el amparo que da conocer a otros pacientes es fundamental. «Es muy útil. Hay personas, por ejemplo mayores, que no tienen acceso a las redes sociales y deberían tener una oportunidad de contactar con esas redes de apoyo. Sería muy importante».

También quiere que su futuro trabajo sirva para que los medios de comunicación informen sobre la esclerosis múltiple con responsabilidad. Pone un ejemplo. Esta enfermedad tiene múltiples factores para desarrollarse, pero aún no se sabe la causa. Uno de los factores descubiertos recientemente es haberse contagiado con el virus de Epstein-Barr (VEB), que causa la mononucleosis. Sin embargo, denuncia Mansilla, muchos medios informaron como si fuese el detonante de la EM cuando solo es un factor. «Es un virus que pasa el 95% de la población. Hay que tener prudencia».

El diagnóstico

En cuanto a su experiencia personal, Pilar explica que lo más duro fue la incertidumbre, por ejemplo, la semana antes de saber qué le pasaba. «Fue cuando lo pasé peor. Estaba en casa, sin saber. En realidad, cuando te dan el diagnóstico, descansas. Yo dije: ponme el tratamiento».

El tiempo hasta que supo a qué se enfrentaba fue complicado debido a la incertidumbre. En 2019 operaron a su madre en su localidad natal, Navalmoral de la Mata. Todo fue bien, pero esta joven, que entonces tenía 29 años, pasó muchos nervios y al día siguiente se levantó con las palmas de las manos dormidas. «Pensé que era una mala postura en la cama, pero se me durmió parte del pecho y fui a Urgencias». Un día después también se le durmieron los pies. La ingresaron, pero no dieron con la causa.

Pasó un año y Pilar tuvo que mudarse. Tras el esfuerzo notó que estaba muy cansada y que tenía visión doble. La nueva tanda de pruebas sí dio una respuesta: esclerosis múltiple.

«Pensaba que lo iba a llevar muchísimo peor», dice Mansilla, que asegura que es una afortunada por la buena evolución que lleva su enfermedad. «El pronóstico es muy bueno, me he recuperado de todos los brotes y lo llevo bien por eso. No se cómo lo llevaría en otras circunstancias».

En los últimos dos años ha tenido tres brotes y se ha recuperado de las secuelas que dejan. El último ataque fue en noviembre, se le durmió la mano izquierda, pero va mejorando.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, esta joven no condiciona su vida ni sus planes a la EM. Vive en Cáceres con su novio, trabaja a media jornada en la Fundación Valhondo y cursa 'online' el máster de comunicación en el que ha incluido su estudio sobre las redes sociales. «Lo único que ha cambiado en mi vida es que tengo que cuidarme. Buena alimentación, ejercicio, pero hago una vida totalmente normal».

